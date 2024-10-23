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مشاهير العرب - بعد عرض مسلسل 6 شهور.. كزبرة يهنئ الفنان نور النبوي بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد عرض مسلسل 6 شهور.. كزبرة يهنئ الفنان نور النبوي بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عرض مسلسل 6 شهور.. كزبرة يهنئ الفنان نور النبوي بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:24 مساءً - وجه الفنان أحمد بحر، الشهير بـ كزبرة، رسالة دعم إلى صديقه الفنان نور النبوي، تزامنا مع بدء عرض مسلسل 6 شهور» الذي يسجل أولى بطولات النبوي، المطلقة.

ونشر كزبرة، صورة للفنان نور النبوي، وعلق عليها قائلًا: «مبروك يا صاحبي مسلسل تحفة.. 6 شهور دلوقتي متاح»، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

نور النبوي

تفاصيل مسلسل 6 شهور

يعرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي بشكل حصري على منصة watch it، ويشارك «النبوي» البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة.

والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى..

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار من التشويق والإثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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