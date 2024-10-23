مشاهير العرب - بعد عرض مسلسل 6 شهور.. كزبرة يهنئ الفنان نور النبوي بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:24 مساءً - وجه الفنان أحمد بحر، الشهير بـ كزبرة، رسالة دعم إلى صديقه الفنان نور النبوي، تزامنا مع بدء عرض مسلسل 6 شهور» الذي يسجل أولى بطولات النبوي، المطلقة.
ونشر كزبرة، صورة للفنان نور النبوي، وعلق عليها قائلًا: «مبروك يا صاحبي مسلسل تحفة.. 6 شهور دلوقتي متاح»، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».
تفاصيل مسلسل 6 شهور
يعرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي بشكل حصري على منصة watch it، ويشارك «النبوي» البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة.
والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى..
وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار من التشويق والإثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.
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