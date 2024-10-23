البدايات قوية، كيف تحول "برغم القانون" مع اقتراب نهايته إلى "فيلم هندي"؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:23 مساءً - يختتم مسلسل برغم القانون اليوم الأربعاء أحداثه بعرض الحلقة 30 لينهي مسيرة عمل تصدر “التريند” منذ عرض حلقته الأولى وأصبح هو المسلسل الذي تناقش مواقع التواصل الاجتماعي حلقاته بصورة دائمة ويتابع روادها تطور الأحداث عن كثب حتى أنه تصدر قائمة الأفضل عبر منصة Watch it التي تعرضه.

وبالرغم من هذه البداية القوية التي انطلق بها مسلسل برغم القانون ومحافظته على التشويق والغموض في حلقاته بما يثبت أقدام المشاهدين أمام الشاشة، ووصوله إلى الذروة عند وصوله إلى منتصفه إلا أن سهم العمل أصبح “في النازل” وسيطرت المبالغة على كثير من أحداث حلقاته الأخيرة بصورة تشبه “الأفلام الهندي” التي تشهد كثير من المبالغة في أحداثها، فضلًا عن وجود كثير من التفاصيل غير المنطقية التي تغاضى عنها الجمهور في البداية لنجاح العمل في جذب انتباه الجمهور ولكنه لم يعد قادرًا على التغاضي أكثر من هذا خاصة بعد عرض الحلقة ٢٩ من العمل أمس الثلاثاء والتي حظت بقدر عال من الانتقاد.

فكثير من متابعي المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يستوعبوا فكرة أن نكون في عصرنا الحالي ولا توجد أي صورة تجمع أب بأبنائه وألا يكون هناك أي دليل مرئي في عصر التكنولوجيا لإثبات زواج اثنين سوى فيديو وحيد فيتم التلاعب به من محامية ثم إتلافه من على الهاتف الأصلي الذي كان عليه لإذكاء الصراع بين جميع الأطراف و"تطويل" الأحداث لتتناسب مع الـ ٣٠ حلقة.

وخلال الحلقات الأخيرة من الأحداث يشعر المتابع للعمل أن هناك أحداث تحظى بقدر كبير من “الحشو” بينما يتم الإشارة سريعًا إلى أحداث أخرى قد تبدو هامة، فلم ير الجمهور كيف توصلت ليلى إلى كثير من أدلتها لإنقاذ وليد من تهمة القتل، وجاءت محاكمة وليد “هاني عادل” باهتة لم يسبقها أي تفاصيل تشوق الجمهور لها، وكان من المفترض أن يتزوج الثنائي ليلى ووليد بصورة مزيفة لإثارة غضب أكرم ولكن لم يتم الإشارة إلى ما حدث بعد ذلك في هذا الأمر.

ناهيك عن التحول المفاجئ الذي طرأ على علاقة ليلى “إيمان العاصي” وشقيقتها فاتن “رحاب الجمل”، فبعدما كانت الاثنتين يدًا واحدة ضد الغريب، في يوم وليلة أصبحت فاتن عدوة لليلى لمجرد رفض الأخيرة مساعدتها على إعادة أبنائها إلى حضنها حتى ولو بطرق غير شرعية، كما أن رفض ليلى لمساعدة شقيقتها ليس منطقيًا في ظل قيامها من قبل بما فعلته مع أكرم حتى وإن قررت في الأخير عدم تركه لمصيره الحتمي وهو الموت لشعورها بالذنب، لذا كانت من الطبيعي أن تساند شقيقتها حتى معنويًا كما كانا طوال حلقات المسلسل، والغريب هو هذا الصراع الثنائي الذي ظهر في الحلقة ٢٩ فجأة، فضلًا عن أن الأبطال الذين ينتمي معظمهم إلى الطبقة الوسطى لديهم أسنان ناصعة البياض، ففاتن التي كانت تعيش حياة صعبة مع زوجها البخيل أسنانها شديدة البياض، وكذلك إيمان العاصي

بالإضافة إلى غيرها من التفاصيل والأحداث التي شعر البعض أنها “ثغرات” غير منطقية في مسلسل كان من الممكن أن يكون هو الأفضل دومًا، وجعلهم يشكون في جودة الحلقة الأخيرة التي ستعرض بعد ساعات، ويشتكون من الأعمال الجيدة في بدايتها والتي تنتهي بنهايات تشعرهم بالإحباط.

موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة

وستعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 30 وهي الحلقة الأخيرة من العمل، على منصتي Watch It ويانجو بلاي قبل العرض على التليفزيون بـ 24 ساعة، أي أنها ستتوفر الأربعاء 23 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء على منصتي Watch It وYango Play، وستعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 30 الخميس 24 أكتوبر في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.

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