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مشاهير العرب - أول تعليق من لطيفة بعد الليلة العمانية في مهرجان الموسيقى العربية 32 «فيديو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق من لطيفة بعد الليلة العمانية في مهرجان الموسيقى العربية 32 «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من لطيفة بعد الليلة العمانية في مهرجان الموسيقى العربية 32 «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - أعربت الفنانة لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادتها بإحياء الليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 خلال الساعات القيلة الماضية، والتي شهدت نجاحا كبيرا بحضور الجمهور المصري والعماني.

وشاركت لطيفة، عبر حسابها على «إنستجرام» مقطع فيديو يكشف عن لقطات حفلها في الليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32، معلقة عليها قائلة: «كانت ليلة استثنائية لسلطنة عمان، الليلة العمانية للموسيقار السيد خالد بن حمد البوسعيدي بقيادة المايسترو امير عبد المجيد، سعدت چدا لتواجدي معاكم، شكرا لجمهوري وكل الفانز اللي حضروا الحفلة من كل محافظات مصر».

آخر أعمال لطيفة

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال لطيفة طرحها لأغنية نويت أعانده من ألبوم مفيش ممنوع في الفترة الأخيرة، والتي حققت نجاحا كبيرا من خلالها.

أغنية «نويت أعانده» لـ لطيفة، من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد، وألحان كاظم الساهر، وتوزيع إبراهيم الراديو.

وتضمنت كلمات أغنية «نويت أعانده» لـ لطيفة الآتي: «نويت أعاندة ومهما يتقل مش هسأل، نويت أعاندة، ولما يسأل أنا هتقل وأزيد في عنده، نويت أعاندة، سنيين ملوعنى في حبه وكأني عزول، واحترت بين طبعه وقلبه وباعيش مشغول، بيسوق دلالة علشان جماله، ولا عمره فرحني بحبى، نويت نويت نويت أعاندة».

لطيفة تتصدر التريند بسبب مفيش ممنوع

وفي وقت سابق، تصدر اسم لطيفة تريند موقع X في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك فور طرح كليب أغنيتها "مفيش ممنوع"، ثاني كليبات ألبومها الجديد، بعدما حصدت ما يزيد عن مليون مشاهدة لأغنية "يا ليالي" التي طرحتها أمس.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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