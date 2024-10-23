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مصطفى كامل عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية - أخبار كلمتك

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مصطفى كامل عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية - أخبار كلمتك

مصطفى كامل عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:06 مساءً -  أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية اختياره عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، معربًا عن بالغ سعادته بذلك التكليف، كما قدم الشكر لكل من أسهم في نجاح مشواره الفني، وذلك بعد الإسهامات الكبيرة الذى حققها في منصبه خلال الفترة الماضية.

وأعلن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين فى منشورا وقال: “اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا أسعدني وشرفني وزادني فخرًا اتصال تليفوني من أستاذ دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية والسادة قامات مصر الفنية أعضاء مجلس المعهد العالي لإبلاغي بخبر من أسعد الأخبار، ترشيحي وتكليفي عضوًا بالمجلس بالمعهد العالي للموسيقي العربية، وهذا شرف كبير لي انضمامي إلي مجلس الأساتذة الكبار الأكاديميين، شكرًا وحمدًا لله أولًا وأخيرًا”.

 

وأضاف مصطفى كامل: “شكرًا للسيد العميد وللسادة أعضاء مجلس المعهد العالي للموسيقي العربية وشكرًا زملائي بمجلس النقابة العامة والمحافظات شركاء النجاح والتقدم وشكرًا زملائي أعضاء الجمعية العمومية علي الإحترام المتبادل والرقي في العلاقة بيننا، والتي كان لها طيب الأثر والصدى في نفوس المجتمع والجهات العليا والمؤسسات الموسيقية الرائدة والعريقة ذات القيمة والقامة،  وبهذا التشريف العظيم والتنصيب الغالي والثمين يكون هذا التقدير الغالي هو رابع التقديرات المُشرفه خلال عامين قضيتهما أدير شئون أغلى وأعز وأحب الناس زملائي موسيقيين وفنانين مصر، الحمدلله كل الحمد والشكر لله كل الشكر”.

ويعد هذا الترشيح والتنصيب هو الرابع خلال عامين فقط، منذ تولي الفنان مصطفى كامل منصب نقيب موسيقيين مصر، حيث سبق هذا الترشيح تنصيبه عضوًا بالمجلس الأعلى للثقافة المصري ثم عضوًا بالمجلس الأعلي للجامعات المصريه ثم عضوًا بمجلس كلية التربية الموسيقية واليوم عضوًا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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