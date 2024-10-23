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مشاهير العرب - «كيف تقنع المنتج بسيناريو فيلمك».. أبرز ورش الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «كيف تقنع المنتج بسيناريو فيلمك».. أبرز ورش الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كيف تقنع المنتج بسيناريو فيلمك».. أبرز ورش الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:50 مساءً - تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي تقديم العديد من الورش المتعلقة بمجال الفن بهدف تنمية المواهب الشابة.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

أبرز ورش مهرجان القاهرة السينمائي

وكان من أبرز الورش المقرر تقديمها ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي ورشة «استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الصوت والمكساج» لـ مهندس الصوت الأمريكي مونتي تايلور وذلك بالتعاون مع «فولبرايت مصر»، ورشة «عرض وتقديم مشاريع الأفلام للمنتجين والممولين»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة فيلم اندبندنت الأمريكية، وتهدف هذه الورشة إلى دعم صناع الأفلام في تقديم مشاريعهم بطرق احترافية لجذب المنتجين والممولين.

ومن الورش المقدمة أيضا ضمن فعاليات المهرجان ورشة «كيف تقنع المنتج بسيناريو فيلمك»، ويقدمها المتخصصون في مجال تطوير السيناريو، محمد حسين وحسام الخولي، وتستهدف هذه الورشة مساعدة المشاركون على تعلم كيفية تقديم وعرض سيناريوهاتهم بشكل يجذب اهتمام المنتجين والممولين، ورشة التمثيل للمدربة والـ «كاستنج دايركتور» مروة جبريل، والتي تعد من أبرز مدربات التمثيل في الوطن العربي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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