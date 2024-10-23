مشاهير العرب - «في عينيه».. تووليت يعلن عن تعاون فني جديد مع ديسكو مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:50 مساءً - أعلن المطرب المقنع تووليت، عن تعاون جديد مع فريق ديسكو مصر، في أغنية جديدة بعنوان «في عينيه»، وذلك خلال الأيام المقبلة عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، ومنصات الموسيقى.

وكتب تووليت، عبر خاصية «استوري» على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: أغنية جديدة قريب جدًا مع ملوك الديسكو». ولم يكشف تووليت عن تفاصيل أخرى

تووليت

استطاع مطرب الراب تووليت، خلال الفترة الماضية، أن يجذب أنظار الجمهور، بأسلوبه المميز المستوحى من نوستالجيا التسعينات، ودمجه بين عدد من أنواع الموسيقى، وحتى هذه اللحظة ومنذ ظهوره على الساحة الغنائية، يتشوق الجمهور لمعرفة الشخصية الحقيقية للمطرب المقنع تووليت، حيث اعتاد على إخفاء وجهه عن الجمهور منذ أول ظهور له.

وتسائل الجميع هل هو فنان معروف أم مجرد مطرب لديه من الذكاء ما جعله يستطيع أن يتربع على عرش التريندات ويصبح حديث كل منصات التواصل الاجتماعي بشكل دائم، في هذا الوقت القصير.

وأدت هذه التساؤلات لانتشار العديد من الشائعات والتوقعات التي تناولت الشخصية الحقيقية لمطرب الراب "توويلت - Tulete"، واختلفت الآراء بين "أحمد برادا" و الرابر "ويجز" والفنان "حسن أبو الروس"، وكان من ضمن الآراء أن عبد الله عمرو دياب، هو الشخصية الحقيقية لتووليت وهو التوقع الأقرب فنياً ومنطقياً.