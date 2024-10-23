فرقة "فلكلوريتا" تتغنى بالأغاني التراثية بقبة الغوري الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية - حفلا جديدا لفرقة "فلكلوريتا" في الثامنة مساء الجمعة الموافق 25 أكتوبر الجاري.

ويتضمن الحفل تقديم مختارات من أغاني الفلكلور والتراث المصري، يتخللها رقصة التنورة وعروض استعراضية تُمَثِّل الرقصات الشعبية بمختلف محافظات مصر، تنوعت بين الاستعراضات الصعيدية، البورسعيدية والسكندرية.

برنامج فرقة فلكوريتا بقبة الغوري

كما تقدم الفرقة برنامجا منوعا من أغنيات: ”بيبة"، "الحلوة دي"، "مربعات ابن عروس"، "متي اشوفك"، "بص علي الحلاوة"، "ياما دقت"، "تحت الشباك"، "تعالي"، "أنا الي ببيع ياسمين"، "والنبي ياغزال"، "علي مين"، "يابهية"، "سلَّم عليّ”.

كما تضيف الفرقة لبرنامجها أغاني “كل ما أقول التوبة” للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية “علي ورق الفل”، و”ويالا بينا علي البركة”، "العتبة جزاز"، "أبو اللبايش يا قصب"، "الحلوة دي قامت تعجن"، "حارة السقايين"، "ميتا أشوفك يا قلبي مبسوط"، "سلام اسكندراني"، "لأقصر بلدنا"، كما تعيد الفرقة إحياء أغاني مطربات الفن الشعبي شريفة فاضل، عايدة الشاعر وفاطمة عيد.

فرقة فلكوريتا

"فلكلوريتا" هي فرقة موسيقية مصرية تأسست عام ٢٠٢٤. أسس الفرقة المايسترو "أحمد السكران" وكانت البداية من خلال مجموعة من الأصدقاء جميعهم الإهتمام بالفنون والموسيقى وتحديدًا الفلكلور والتراث الشعبي.. تضم الفرقة 14 فنانة معظمهن من العنصر النسائي، من فئات عمرية مختلفة، تميَّز أدائهم بالغناء الجماعي مع تقديم بعض الأغاني المنفردة.

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