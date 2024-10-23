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موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة الأخيرة - أخبار كلمتك

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موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة الأخيرة - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:16 مساءً - تفصلنا أيام على انتهاء المسلسل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية، وهو مسلسل مطعم الحبايب الذي يشارك به نخبة من ألمع النجوم في مقدمتهم أحمد مالك وهدى المفتي.

 

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 12

 يتم عرض مسلسل مطعم الحبايب بواقع ٣ حلقات أسبوعيًا، وسيتم عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 12 وهي الحلقة الأخيرة أيضًا يوم السبت المقبل 26 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب  

 مسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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