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مشاهير العرب - أحدث ظهور لـ صبا مبارك قبل عرض مسلسل «وتر حساس»| صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحدث ظهور لـ صبا مبارك قبل عرض مسلسل «وتر حساس»| صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحدث ظهور لـ صبا مبارك قبل عرض مسلسل «وتر حساس»| صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - شاركت الفنانة صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أحدث ظهور لها خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لعرض لأحدث أعمالها التي تحمل اسم «وتر حساس» عبر قناة ON.

وظهرت صبا مبارك، في آخر جلسات التصوير الخاصة بها بإطلالة كاجوال برتقالية عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «مجموعة صور شهر سبتمبر».

آخر أعمال صبا مبارك

والجدير بالذكر، أن صبا مبارك تعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد لانطلاقة أحدث أعمالها في الدراما بمسلسل وتر حساس.

أحداث مسلسل وتر حساس

وتدور قصة مسلسل وتر حساس، حول الخيانة الزوجية، من خلال 3 سيدات هما: صبا مبارك وهي طبيبة، وإنجي المقدم المحامية، وهيدي كرم وتشغل منصباً في إحدى المصالح، كما يظهر محمد علاء في دور مهندس ديكور وزوج إنجي المقدم، ويتعرضوا خلال العمل للعديد من الأحداث والمفاجآت، ويتكون المسلسل من 45 حلقة.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في مسلسل وتر حساس، مجموعة من الفنانين، في مقدمتهم: صبا مبارك، محمد علاء، هيدى كرم، محمد العمروسى، لبنى ونس، تميم عبده، إنجى المقدم، هاجر عفيفى، أحمد غزى، تقى حسام، والمسلسل تأليف أمين جمال، ومن وإخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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