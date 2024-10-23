مشاهير العرب - أنغام تتصدر غلاف بيلبورد في أكتوبر لهذا السبب «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - اختارت مجلة الموسيقى العالمية «بيلبورد» الفنانة أنغام لتصدر غلاف أكتوبر الجاري، وذلك لكونها الأكثر استماعا خلال هذا الشهر، وكذلك تصدر أعمالها الغنائية الأخيرة.

وشاركت الصفحة الرسمية لمنصة البيلبورد عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الغلاف الذي تتصدره أنغام، معلقة عليها قائلة: «أيقونة في عالم الغناء العربي، صوتٌ استثنائي شكّل وجدان أجيال، وصاحبة مشوار فني كبير يربط بين ماضي الأغنية العربي وحاضرها، تعرّفوا على نجمة غلاف شهر أكتوبر تشرين الأول، الفنانة أنغام، انتظروا مقابلتنا الكاملة معها».

آخر أعمال أنغام

كان آخر أعمال أنغام طرحها لألبوم تيجي نسيب، الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا.

ألبوم تيجي نسيب لـ أنغام

يتضمن ألبوم أنغام الجديد، «تيجي نسيب»، 12 أغنية، وأغنية «وبقالك قلب»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رياض الهمشري، وتوزيع طارق مدكور، وأغنية «هو أنت مين»، من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق مدكور، بينما أغنية «موافقة»، من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «ايه الأخبار»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع أمير محروس.

وأغنية «خليك معاها»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «اسكت»، من كلمات نورعبد الله، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «اقولك اية»، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس، بينما أغنية «كان برئ»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «القلوب أسرار»، من كلمات آمار مصطفي، ألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «تيجي نسيب»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.