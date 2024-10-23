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مشاهير العرب - تمهيدا لعرضه.. طرح بوسترات جديدة لـ فيلم «الهوى سلطان» (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تمهيدا لعرضه.. طرح بوسترات جديدة لـ فيلم «الهوى سلطان» (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تمهيدا لعرضه.. طرح بوسترات جديدة لـ فيلم «الهوى سلطان» (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - يستعد الفنان أحمد داود، والفنانة منة شلبي، لعرض فيلمهما الجديد «الهوى سلطان» في 6 من نوفمبر المقبل، بدور العرض السينمائية.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم الهوى سلطان، البوسترات الجديدة لفيلم الهوى سلطان، قبل عرضه يوم 6 نوفمبر المقبل بدور العرض، وظهر من خلالها الفنان أحمد داوود، منة شلبي، وأحمد خالد صالح، والفنانة جيهان الشماشرجي.

فيلم الهوى سلطان
فيلم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

ويشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم منة شلبي، أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من تأليف وإخراج هبة يسري.

فيلم الهوى سلطان

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان» في إطار اجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، يناقش العلاقات العاطفية والحب بين الاصدقاء، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس يدعى على.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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