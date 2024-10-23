حمزة العيلى يدخل في صراع مع أحمد العوضي لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:59 مساءً - يبدأ الفنان أحمد العوضي تصوير أولي مشاهده في مسلسل فهد البطل الذي يخوض به سباق رمضان القادم، مطلع فبراير القادم.

ويشارك خلال أحداث العمل الفنان حمزه العيلي ويدخل في صراع مع فهد الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي بسبب ارتباط فهد بفتاة يريد حمزة العيلي الزواج منها ولكنها ترفض بسبب حبها لفهد.

وعلمت كلمتك من أحد العاملين في العمل أن فهد -الشخصية التي يلعبها أحمد العوضي- سيقرر فتح ورشة للعمل في الرخام، بعدما يدخل في خلافات مع صاحبة الورشة التي كان يعمل معها.

وتشهد الحلقات الأولي من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

أبطال مسلسل فهد البطل



يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، عصام السقا، صفوة، لوسي، يارا السكري، كارولين عزمي، أحمد ماجد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجي.

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