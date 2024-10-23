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حمزة العيلى يدخل في صراع مع أحمد العوضي لهذا السبب - أخبار كلمتك

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حمزة العيلى يدخل في صراع مع أحمد العوضي لهذا السبب - أخبار كلمتك

حمزة العيلى يدخل في صراع مع أحمد العوضي لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:59 مساءً - يبدأ الفنان أحمد العوضي تصوير أولي مشاهده في مسلسل فهد البطل الذي يخوض به سباق رمضان القادم، مطلع فبراير القادم.

ويشارك خلال أحداث العمل الفنان حمزه العيلي ويدخل في صراع مع فهد الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي بسبب ارتباط فهد بفتاة يريد حمزة العيلي الزواج منها ولكنها ترفض بسبب حبها لفهد.

وعلمت كلمتك من أحد العاملين في العمل أن فهد -الشخصية التي يلعبها أحمد العوضي- سيقرر فتح ورشة للعمل في الرخام، بعدما يدخل في خلافات مع صاحبة الورشة التي كان يعمل معها.

وتشهد الحلقات الأولي من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

أبطال مسلسل فهد البطل


يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، عصام السقا، صفوة، لوسي، يارا السكري، كارولين عزمي، أحمد ماجد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجي.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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