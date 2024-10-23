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مشاهير العرب - نسمة محجوب في حلقة موسيقية خاصة ببرنامج «سبوت لايت» مع شيرين سليمان - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نسمة محجوب في حلقة موسيقية خاصة ببرنامج «سبوت لايت» مع شيرين سليمان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نسمة محجوب في حلقة موسيقية خاصة ببرنامج «سبوت لايت» مع شيرين سليمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:51 مساءً - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، في الحلقة الجديدة من برنامجها «سبوت لايت»، المذاع على قناة «صدى البلد»، المطربة نسمة محجوب، التي ستتحدث عن المطربة المفضلة لها، وعن ذكرياتها وبدايتها في برنامج ستار أكاديمي، وبداية غنائها بلغات مختلفة غير العربية.

وتكشف نسمة محجوب، خلال الحلقة، عن كواليس أغنيتها الجديدة «مش شاغلين بالنا»، التي طرحتها مؤخراً، وهي الأغنية الثانية التي لحنتها بنفسها.

كما تتحدث نسمة محجوب، عن مشاركتها في مهرجان القلعة وتحضيرها لهذا الحفل الذي تكن له ولجمهوره محبه خاصة، كما تكشف تفاصيل أعمالها الغنائية في الفترة المقبلة، وسبب اتجاهها لطرح الأغاني «السينجل»، بدلا من الألبوم الكامل.

وتكشف الفنانة نسمة محجوب، عن رأيها في أغاني الراب والمهرجانات، وستتحدث عن حياتها الشخصية وعلاقتها بأبنائها و«جروب الماميز»، وعن مشاركتها في التعليق الصوتي والغناء في بعض أعمال ديزني الشهيرة.

كما توضح سر حبها للمسرح وعن حقيقة تقديمها لمسرحية موسيقية في الفترة المقبلة.

برنامج «سبوت لايت» تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد، يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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