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مشاهير العرب - مروة جبريل تقدم ورشة تمثيلية بمهرجان القاهرة السينمائي.. اعرف شروط الالتحاق - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مروة جبريل تقدم ورشة تمثيلية بمهرجان القاهرة السينمائي.. اعرف شروط الالتحاق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مروة جبريل تقدم ورشة تمثيلية بمهرجان القاهرة السينمائي.. اعرف شروط الالتحاق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:51 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، عن فتح باب الحجز في ورشة التمثيل التي تقدمها المدربة مروة جبريل، على هامش فعاليات الدورة الـ 45 للمهرجان.

وحددت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي يوم 29 أكتوبر موعدا لغلق باب الحجز في الورشة التمثيلة للمدربة والـ «كاستنج دايركتور» مروة جبريل، والتي تعد من أبرز مدربات التمثيل في الوطن العربي، ومن المقرر تقام الورشة على مدار 4 أيام ضمن فعاليات المهرجان التي ستنطلق خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

مهرجان القاهرة السينمائي.. كيفية التتسجيل بورشة التمثيل للمدربة مروة جبريل

وحول كيفية التقديم بالورشة التمثيلية للمدربة مروة جبريل في مهرجان القاهرة السينمائي أوضحت أدارة المهرجان أن التسجيل بالورشة يتم من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.

شروط التقديم بالورشة التمثيلية لـ مروة جبريل

كما كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».عن شروط الالتحاق بالورشة وهي كالتالي:

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام

- امتلاك المتقدم تاريخ مهني سابق في مجال التمثيل.

- ألا يكون تم تسجيله في أي ورشة أخرى بالمهرجان، وذلك بحسب الحساب الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي على «فيس بوك».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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