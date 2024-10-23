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مشاهير العرب - قبل عرضه.. محمد رضوان يروج لـ «موضوع عائلي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضه.. محمد رضوان يروج لـ «موضوع عائلي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. محمد رضوان يروج لـ «موضوع عائلي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - روج الفنان محمد رضوان، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لعرض مسلسل موضوع عائلي 3 عبر منصة شاهد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشارك محمد رضوان، البوستر التشويقي لمسلسل موضوع عائلي 3، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليه: «منتظرين».

محمد رضوان

تفاصيل مسلسل موضوع عائلي

ودارت أحداث مسلسل موضوع عائلي حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الابنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

مسلسل موضوع عائلي، فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة: ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، كذلك انضمت ياسمين وافي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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