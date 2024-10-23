مشاهير العرب - الثلاثاء.. مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعقد مؤتمر صحفي للكشف عن دورته الـ 9 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عقد مؤتمرًا صحفيًا، يوم الثلاثاء المقبل، فى تمام الساعة 7 مساء، بقاعة المؤتمرات، الدور الثالث، بالمجلس الأعلى للثقافة فى دار الأوبرا المصرية.

المؤتمر الصحفي لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وخلال المؤتمر يتم الكشف عن تفاصيل دورته التاسعة المقرر إقامتها فى الفترة من 15وحتى 20 نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ. يحضر المؤتمر سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفى للمهرجان، والمنتج الفني هشام سليمان، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، والدكتورة إنجي البستاوي، مدير عام المهرجان، وعدد من مكرمي الدورة الجديدة وأعضاء لجان التحكيم من النجوم المصريين، ويتضمن المؤتمر الإعلان عن قوائم لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان، وغيرها.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تقام دورته التاسعة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، في الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.