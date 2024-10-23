منال سلامة تكشف حقيقة انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:21 مساءً - تصدر الثنائي شريف سلامة وزوجته داليا مصطفى مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء تزعم انفصالهما، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور لمعرفة الحقيقة.

شريف سلامة وداليا مصطفى

وأكدت منال سلامة شقيقة الفنان شريف سلامةً في تصريح خاص لكلمتك:" أن كل ما تردد عن هذا الأمر بشأن انفصال الثنائي مجرد شائعات"، مضيفة أن الثنائي لم يكن بينهما خلافات مطلقا.

ومن ناحية أخرى، يستعد شريف سلامة لعرض مسلسله مع دينا الشربيني كامل العدد 3 في رمضان 2025، بعد نجاح الأجزاء السابقة.

وتدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

كما يشترك فى بطولة “كامل العدد” كل من؛ إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.

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