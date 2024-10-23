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منال سلامة تكشف حقيقة انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى - أخبار كلمتك

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منال سلامة تكشف حقيقة انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى - أخبار كلمتك

منال سلامة تكشف حقيقة انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:21 مساءً -  تصدر الثنائي شريف سلامة وزوجته داليا مصطفى مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء تزعم انفصالهما، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور لمعرفة الحقيقة. 

 

شريف سلامة وداليا مصطفى 

وأكدت منال سلامة شقيقة الفنان شريف سلامةً في تصريح خاص لكلمتك:" أن كل ما تردد عن هذا الأمر بشأن انفصال الثنائي مجرد شائعات"، مضيفة أن الثنائي لم يكن بينهما خلافات مطلقا.

ومن ناحية أخرى، يستعد شريف سلامة لعرض مسلسله مع دينا الشربيني كامل العدد 3 في رمضان 2025، بعد نجاح الأجزاء السابقة.

 

وتدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

كما يشترك فى بطولة “كامل العدد” كل من؛ إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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