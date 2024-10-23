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مشاهير العرب - مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة.. «ليلى» تواصل البحث عن ابنها ومصير غامض لـ«أكرم» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة.. «ليلى» تواصل البحث عن ابنها ومصير غامض لـ«أكرم» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة.. «ليلى» تواصل البحث عن ابنها ومصير غامض لـ«أكرم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:18 مساءً - مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة.. ينتظر الجمهور الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون، لمعرفة ماذا سيحدث بعد حالة الإثارة والتشويق التي عاشها المشاهدين لأكثر من شهر.

مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة

وتحاول ليلى «إيمان العاصى» استعادة ابنها الذى اختطفه أكرم «محمد القس»، بمساعدة شقيقتها فاتن «رحاب الجمل» بهدف أن يساعدها أيضا فى اسعادة ابنائها من زوجها وليد، ولكن لم يفى بوعده لفاتن.

مسلسل برغم القانون

ومن المتوقع أن الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون مفآجات ومصير مجهول وغامض لـ«أكرم»، بعدما بدأت دائرة انتقام ليلى منه على ما فعله.

موعد عرض مسلسل برغم القانون 29

وسيتم عرض الحلقة 29 من مسلسل برغم القانون على التليفزيون، مساء اليوم عبر شاشة قناة on وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

مسلسل برغم القانون

موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة

وتعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون اليوم الأربعاء، عبر منصة watch it الرقمية، قبل عرضها بـ 24 ساعة على شاشة التليفزيون.

مسلسل برغم القانون

بينما تعرض على شاشة التليفزيون عبر قناة ON غدا الخميس 24 أكتوبر، في تمام السابعة والنصف مساء الغد، وتعرض الحلقة مرة أخرى على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.

موعد عرض مسلسل برغم القانون

ويستطيع الجمهور مشاهدة مسلسل برغم القانون في الإعادة، ويذاع في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 من صباح اليوم التالي على قناة ON E، بينما تُعرض الحلقة على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.

مسلسل برغم القانون

أبطال مسلسل برغم القانون

ويشارك في بطولة مسلسل برغم القانون، بجانب إيمان العاصي، عدد من النجوم أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل برغم القانون، من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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