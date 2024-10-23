1.6 مليار دولار، Inside Out 2 يدخل قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:04 مساءً - Inside Out 2، احتل فيلم Inside Out 2، المركز الثامن في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما، بإيرادات تجاوزت 1.695 مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم Inside Out 2

ويعود فيلم "Inside Out 2"، بعد نجاح الجزء الأول عام 2015، ليصحبنا داخل رأس الطفلة رايلي بعد دخولها المدرسة الثانوية، ويكشف عن تغييراتٍ غير متوقعة مع مرورها بمرحلة المراهقة حيث تبرز مجموعة من المشاعر الجديدة لتجعل الوضع أكثر تعقيدًا وحماسًا.

وبعد أن كانت مشاعر "الفرح" و"الحزن" و"الغضب" و"الخوف" و"الاشمئزاز" تدير الأمور بنجاحٍ كبير في حياة رايلي، يظهر لديها "القلق" الذي يغير من مجرى الأمور.

وتشغل مشاعر "القلق" حيزًا كبيرًا من مراهقة رايلي؛ وتظهر إلى جانبها مشاعر "الحسد" بتأثير صغيرٍ لكن واضح في حياتها. كما تبرز مشاعر "الاستياء"، إلى جانب مشاعر "الإحراج" التي لا بدّ منها.

أبطال فيلم Inside Out 2

يشارك في بطولة فيلم Inside Out 2، كلا من إيمي بوهلر ومايا هوك وكينسينغتون تالمان وليزا لابيرا وتوني هيل ولويس بلاك وفيليس سميث وآيو إيدبيري وليليمار وغريس لو وسمية نورالدين جرين وأديل إكسارشوبولوس وديانا لاين وكايل ماكلاشلان وبول والتر هاوزر وإيفيت نيكول براون.

الفيلم من إخراج كيلسي مان، وتأليف ميج ليفوف وديف هولستين عن قصة لمان وليفوف، مع موسيقى لأندريا داتزمان، وإنتاج ديزني.

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