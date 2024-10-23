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مشاهير العرب - «النجومية فتنة».. الفنانة نورهان شعيب تكشف سبب اعتزالها الفن (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «النجومية فتنة».. الفنانة نورهان شعيب تكشف سبب اعتزالها الفن (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «النجومية فتنة».. الفنانة نورهان شعيب تكشف سبب اعتزالها الفن (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:40 مساءً - تصدرت الفنانة نورهان شعيب، مؤشرات البحث عبر تريند جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن أسباب اعتزالها الفن، وغيابها لفترة طويلة عن الشاشة.

وبعد غياب استمر لسنوات، كشفت نورهان عن سر ابتعادها عن النجومية خلال لقائها في برنامج مع خيري، قائلة: «كون أن ربنا منحني القدرة أني أبعد فهذه نعمة، لأن النجومية فتنة، مش أي حد بيعدي منها، ولا بسهولة تتجاوزها، ممكن تخلي دماغك تشطح، لكن الحمد الله عمري ما واجهته».

وأضافت نورهان شعيب: «أنا قعدت 5 سنين مش عارفة اتنفس من كثر الشغل، اشتغلت لغاية ما تخرجت من الجامعة، قضيت الليل والنهار شغل وعلاقتي بالعالم كله كانت مقطوعة، الابتعاد حصل لأني حسيت أني شغالة بإخلاص شديد وانفعالات صادقة ومشاعر ناس وشخصيات ثانية، وأنا لسه صغيرة جدا، حسيت أني اترميت بدري، ولم أعش حياتي، خاصة أني كنت الابنة الوحيدة».

وعن اتجاهها للعمل في التدريس، قالت نورهان، عملت كمدرسة للغة الإنجليزية 6 سنوات، متابعة: إن الفنان يصاب بأمراض نفسية نتيجة ضغط الشغل، وقد اعتذرت عن كثير من الأدوار لأنها لم تكن تناسبني، والعمل هو الحل الأفضل لكل المشاكل، مؤكدة أن عدم نجاحها في حياتها الزوجية كان لأسباب لا تخصها.

وأضافت: «تزوجت عن حب، وأنجبت ابني بعد زواجي مباشرة، والحمد الله كنت عايشة حياة سعيدة جدًا، وكنت حابة أعيش اللحظة مع ابني وأستغرق فيها حتى النهاية، والحمد لله أنا عمري ما ندمت على قراري في تكوين أسرة».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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