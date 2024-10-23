مشاهير العرب - «الأب العظيم الدنيا بوجوده كالجنة».. ابنة صلاح السعدني تحيي ذكرى ميلاده (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:40 مساءً - حرصت ميريت السعدني، ابنة الفنان صلاح السعدني، على إحياء ذكرى ميلاده الـ 81، والتي تعد الذكرى الأولى له بعد رحيله عن عالمنا في أبريل الماضي.

وشاركت ميريت، صورة لوالدها الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: «مع إن الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن الأب العظيم بيجعل الدنيا بوجوده جميلة كالجنة، ربنا يجعل أيامنا في الجنة كلها أعياد».

صلاح السعدني

صلاح السعدني، فنان مصري، من مواليد 23 أكتوبر عام 1943، بدأ مشواره الفني برفقة زميل دراسته الفنان عادل إمام على مسرح الجامعة، وبعدها شارك في عدد من الأفلام والمسلسلات، ولكن سطر اسمه كواحد من أبرز الفنانين في الدراما المصرية، وكانت أول أعماله مسلسل "الرحيل" عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 بمسلسل "الضحية".

وخلال مشواره الفني قدم مجموعة كبيرة من المسلسلات التي تعد علامة بارزة في الدراما المصرية، منها: الإخوة الأعداء، القاصرات، بيت الباشا، الباطنية، عدى النهار، الناس في كفر عسكر، رجل في زمن العولمة، الأصدقاء، الحساب، حلم الجنوبي، أرابيسك، ليالي الحلمية، وغيرها من الأعمال الدرامية.