مشاهير العرب - «إكس مراتي» يحافظ على صدارة إيرادات الأفلام بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:14 مساءً - يواصل فيلم «إكس مراتي» بطولة هشام ماجد، ومحمد ممدوح، تحقيق إيرادات مرتفعة بشباك تذاكر دور العرض السينمائية خلال اللأيام الماضية.

إيرادات فيلم إكس مراتي

وجاءت إيرادات فيلم إكس مراتي، أمس حوالي 127.302 ألف جنيه، ليصبح في المركز الأول بقائمة الأفلام المعروضة.

أبطال فيلم إكس مراتي

فيلم إكس مراتي، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن يأتي في مقدمتهم: هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب، وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سين.

أحداث فيلم إكس مراتي

تدور أحداث فيلم إكس مراتي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي، متزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح، بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لـ أمينة خليل، ويعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.