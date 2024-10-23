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رضا البحراوي يتصدر تريند اليوتيوب بـ الفولت العالي (فيديو) - أخبار كلمتك

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رضا البحراوي يتصدر تريند اليوتيوب بـ الفولت العالي (فيديو) - أخبار كلمتك

رضا البحراوي يتصدر تريند اليوتيوب بـ الفولت العالي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - تصدر المطرب الشعبي، رضا البحراوي، تريند اليوتيوب بأغنية جديدة، بعنوان “الفولت العالي”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

في هذا السياق، وصلت نسبة مشاهدة “الفولت العالي”، لنصف مليون مشاهدة، بعد ثلاث أيام من طرحها على موقع “اليوتيوب”.

يذكر أن آخر أعمال المطرب الشعبي، رضا البحراوي، كانت "لو جاي في سيط“ خلال الفترة الماضية، وهي كلمات حسام موكا ألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس.

 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم، نجاحي  تعبك ومضايقك أصل أنت من الركنة مصدي، هات آخرك ياض، يا بني كله على الله".

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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