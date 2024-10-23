مشاهير العرب - تفاصيل تكريم أكرم حسني في احتفالية «الأب القدوة» 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:57 مساءً - أعرب الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادته بتكريمه في احتفالية الأب القدوة لعام 2024 خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أقيمت اليوم الأربعاء في وزارة التضامن الاجتماعي بتواجد وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي.

وشارك أكرم حسني، عبر حسابه على «إنستجرام» لقطات من احتفالية الأب القدوة، معلقا عليها قائلا: «شكراً لمعالي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، على تكريمي عن مسلسل بابا جه في احتفالية الأب القدوة».

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي، رسالة شكر لـ أكرم حسني، عن مسلسل بابا جه الذي قدمه خلال موسم رمضان 2024.

آخر أعمال أكرم حسني

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أكرم حسني مسلسل بابا جه بالتعاون مع الفنانة نسرين أمين.

شارك في مسلسل بابا جه، نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: «أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران»، والعمل من إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب - سعدي جوهر، ومعالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل،

أحداث مسلسل «بابا جه» لـ أكرم حسني

مسلسل بابا جه مستمد من كتاب كوري dad for rent، تدور أحداثه في 15 حلقة، حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد-19 حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة.