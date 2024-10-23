مشاهير العرب - 3 مكالمات ورسالة صوتية.. محمد القس يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد السقا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:57 مساءً - تحدث الفنان محمد القس، عن تفاصيل تلقيه مكالمات هاتفية من الفنان أحمد السقا، وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسل «برغم القانون».

وقال محمد القس، خلال تصريحاته مع برنامج «عرب وود»: «صحيت لقيت 3 مكالمات من رقم مجهول، ثم فتحت الواتساب لأجد رسالة صوتية يقول فيها السقا (إزيك يا أستاذ محمد، أنا زميلك ممثل)، وتابع قائلاً كلاماً مشجعاً، وقال: (استمر.. أنت نورت مصر، معاك أخوك أحمد السقا).

مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

ويشارك في بطولة المسلسل إيمان العاصي، وبجانبها عدد من نجوم الفن أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.