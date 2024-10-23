شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - 3 مكالمات ورسالة صوتية.. محمد القس يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد السقا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - 3 مكالمات ورسالة صوتية.. محمد القس يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد السقا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 3 مكالمات ورسالة صوتية.. محمد القس يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد السقا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:57 مساءً - تحدث الفنان محمد القس، عن تفاصيل تلقيه مكالمات هاتفية من الفنان أحمد السقا، وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسل «برغم القانون».

وقال محمد القس، خلال تصريحاته مع برنامج «عرب وود»: «صحيت لقيت 3 مكالمات من رقم مجهول، ثم فتحت الواتساب لأجد رسالة صوتية يقول فيها السقا (إزيك يا أستاذ محمد، أنا زميلك ممثل)، وتابع قائلاً كلاماً مشجعاً، وقال: (استمر.. أنت نورت مصر، معاك أخوك أحمد السقا).

مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

ويشارك في بطولة المسلسل إيمان العاصي، وبجانبها عدد من نجوم الفن أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.

اقرأ أيضاً
محمد القس عن مسلسل برغم القانون: مفيش حشو في الأحداث

قبل ساعات من عرضه.. محمد القس يروج لمسلسل «برغم القانون» (صورة)

محمد القس يكشف الصعوبات التي واجهته بدور الصعيدي في «بـ100 راجل» (فيديو)

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق