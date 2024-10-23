استديوهات مارفل تحذف فيلم Blade من جدول إصداراتها المستقبلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:56 مساءً - فيلم Blade، في خطوة مفاجئة، حذفت استديوهات مارفل، فيلم Blade، من جدول إصداراتها المستقبلية، وهو ما يعني عدم حصوله على موعد رسمي لصدوره، علي الرغم من الانتهاء من تصويره.

ماهرشالا علي عن تأخير فيلم Blade: أكثر الأشياء جنونًا في تجربتي المهنية

عبر الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، 'ماهرشالا علي'، عن غضبه من تعامل استديوهات مارفل، مع فيلمه Blade.

وقال ماهرشالا علي، في بيان مقتضب أصدره المحامي الخاص به، حول تأخر إصدار فيلم مارفل Blade: "وُقعت العقود في عام 2019، وما زالوا لم يبدؤوا التصوير حتى الآن، هذا إلى حد كبير واحد من أكثر الأشياء جنونًا في تجربتي المهنية".

مارفل تكشف عن شعار مسلسل Daredevil: Born Again خطة مارفل لاستثمار شخصية ScarletWitch في مشروعاتها المقبلة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي.