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مشاهير العرب - اليوم.. صناع فيلم «المخفي» يحتفلون بالعرض الخاص بإحدى سينمات 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. صناع فيلم «المخفي» يحتفلون بالعرض الخاص بإحدى سينمات 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. صناع فيلم «المخفي» يحتفلون بالعرض الخاص بإحدى سينمات 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - يستعد صناع فيلم «المخفي» بطولة النجم عمرو عبد الجليل، اليوم الأربعاء، للحضور العرض الخاص للعمل، بإحدى دور السينما بمدينة أكتوبر.

العرض الخاص لفيلم المخفي

ومن المقرر أن يحضر العرض الخاص للفيلم، عدد من نجوم العمل ومن أبرزهم عمرو عبد الجليل، وأحمد سلطان، وينطلق عرض الفيلم في دور السينما السعودية غدا الخميس.

فيلم المخفي

أبطال فيلم المخفي

يضم فيلم المخفي، في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، ريهام الشنواني، محمود حافظ، بدرية طلبة، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن والعمل من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله.

فيلم المخفي

فيلم المخفي

وتدور أحداث فيلم المخفي، حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن ل خجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله، وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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