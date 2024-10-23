مشاهير العرب - للمرة الثالثة.. موعد مناظرة باسم يوسف وبيرس مورجان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - يستعد الإعلامي باسم يوسف، لإجراء المناظرة الجديدة، التي تجمعه بالإعلامي البريطاني بيرس مورجان، في إطار برنامج «Uncensored» البريطاني.

موعد مناظرة باسم يوسف وبيرس مورجان

تقام مناظرة باسم يوسف وبيرس مورجان، مساء اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يتناول الحوار، كل ما يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب المستمرة في غزة حتى الآن، بالإضافة إلى الأحداث التي تشهدها لبنان خلال الفترة الحالية.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يظهر فيها يوسف مع مورجان، بعد لقاءين سابقين حققا صدى واسعًا وملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مناظرة باسم يوسف وبيرس مورجان

وروج باسم يوسف، لمناظرة من خلال نشر فيديو به أجزاء من من اللقاء الأول الذي جمع الثنائي عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق قائلا: «التالتة تابتة مع بيرس مورغان!.

باسم يوسف وبيرس مورجان

ويذكر أن اللقاء الأول، الذي جمع بين باسم يوسف وبيرس مورجان، في 17 أكتوبر 2023، وبتث المناظرة عبر الصفحة الرسمية لبرنامج المذيع البريطاني على منصة «يوتيوب»، حيث حقق مُشاهدات عالية تخطت 20 مليوناً بعد ساعات قليلة من نشر اللقاء.

وركزت المناظرة الأولى التي نُشرت في بداية أحداث غزة، على تناول الإعلام الغربي ومساندته الاحتلال الإسرائيلي عبر ما وصفه يوسف بـ «تلفيق أكاذيب غير حقيقة» عما كان يجري في قطاع غزة وقتها.

لقاء باسم يوسف وبيرس مورجان

وجاء اللقاء الثاني بين باسم يوسف وبيرس مورجان، صباح 2 نوفمبر 2023، وحصد أكثر من 11 مليون مُشاهدة، وقد نظم اللقاء الثاني، استجابةُ لدعوة باسم يوسف الذي طالب بعقد مناظرة ثانية، لاستكمال الحديث عن القضية الفلسطينية، الأمر الذي رحب به الأخير بعدما شهد اللقاء الأول نجاحاً كبيراً ومشاهدة عريضة.