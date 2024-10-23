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مشاهير العرب - بفستان سعره 30 ألف جنيه.. ريهام حجاج تتصدر التريند بصور رومانسية مع زوجها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بفستان سعره 30 ألف جنيه.. ريهام حجاج تتصدر التريند بصور رومانسية مع زوجها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بفستان سعره 30 ألف جنيه.. ريهام حجاج تتصدر التريند بصور رومانسية مع زوجها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - ريهام حجاج.. تصدر اسم الفنانة ريهام حجاج تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صور رفقة زوجها محمد حلاوة، وظهورها بإطلالة أنيقة وبسيطة نالت إعجاب الكثيرين.

بإطلالة مميزة لفنانة ريهام حجاج

ونشرت الفنانة ريهام حجاج صور رومانسية رفقة زوجها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلقت عليها «in your arms I found my forever «home.. Love U my everything، «بين ذراعيك وجدت منزلي للأبد.. أحبك يا كل شئ».

سعر إطلالة الفنانة ريهام حجاج الأخيرة

وظهرت ريهام بإطلالة مميزة، وهي عبارة عن فستان قصير بحزام من الزهور من تروبيكانا، ولاقى الفستان إعجاب عدد كبير من الجمهور.

الأمر الذي أثار فضول الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لمعرفة سعر الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة ريهام حجاج، واتضح أن الفستان من مجموعة مصمم الأزياء الشهير «Zimmermann»، وتبلغ قيمته 650 دولارا بعد الخصم، أي ما يقارب 31.622 ألف جنيه مصري.

إطلالة الفنانة ريهام حجاج الأخيرة

آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل «صدفة»، والذي عرض في ماراثون رمضان 2024، ولقى نجاحًا كبيرًا.

مسلسل صدفة

أبطال مسلسل صدفة

- وشارك في بطولة مسلسل صدفة بجانب الفنانة ريهام حجاج باقة من ألمع النجوم، وهما «رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور»، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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