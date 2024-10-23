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مشاهير العرب - نسخة طبق الأصل.. وصلة غزل بين وفاء عامر وشبيهتها الهندية بارنيتا بورتهاكور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نسخة طبق الأصل.. وصلة غزل بين وفاء عامر وشبيهتها الهندية بارنيتا بورتهاكور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نسخة طبق الأصل.. وصلة غزل بين وفاء عامر وشبيهتها الهندية بارنيتا بورتهاكور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - علقت الفنانة الهندية بارنيتا بورتهاكور، على وجه الشبه بينها وبين الفنانة وفاء عامر، كما حرصت على توجيه رسالة حب إلى الجمهور المصري والعربي باللغة العربية.

وشاركت بارنيتا بورتهاكور، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» قائلة: هناك صديقة مصرية أخبرتها بوجه الشبه بينها وبين وفاء عامر، ومن ثم تفاجأت ووجدت إنه أمر رائع للغاية خاصة أن وفاء عامر نجمة مصرية كبيرة» ووصفتها بـ سوبر ستار.

وأضافت «بورتهاكور»: أنها تحب وفاء عامر، وأحبت عملها للغاية عندما بحثت عنها، وأكد كل من حولها من العائلة والأصدقاء أن هناك تشابها بينهما، وخاصة في شخصيتهما في العمل، مؤكدة أنها سعيدة أن هناك نسخة مصرية منها☼.

وأكدت أنها ترغب في زيارة مصر يومًا مًا، وقامت بتوجيه رسالة باللغة العربية، للجمهور العربي مازحة: «أتمنى أن تسامحوني أن أخطأت لأن النطق صعب للغاية ولكن سوف أحاول أن أشارككم رسالة صغيرة باللغة العربية.. بحب مصر والمصريين والوطن العربي كله».

وفاء عامر ترد على شبيهتها الهندية

وحرصت الفنانة وفاء عامر، على توجيه رسالة خاصةً للنجمة الهندية بارنيتا بورتهاكور، خلال بيان صحفي معلقة «أنت جميلة للغاية، وحتي لو لم أكن أشبهك فأنت مرحب بك في بلدنا».

والجدير بالذكر أن بارنيتا بورتهاكور من النجمات الهنديات اللاتي دعمن القضية الفلسطينية، وأعلنت دعمها من خلال صفحاتها الرسمية رغم أنها هندوسية ولكنها تجد أن قضية فلسطين إنسانية وليست دينية أو سياسية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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