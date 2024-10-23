مشاهير العرب - نسخة طبق الأصل.. وصلة غزل بين وفاء عامر وشبيهتها الهندية بارنيتا بورتهاكور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - علقت الفنانة الهندية بارنيتا بورتهاكور، على وجه الشبه بينها وبين الفنانة وفاء عامر، كما حرصت على توجيه رسالة حب إلى الجمهور المصري والعربي باللغة العربية.

وشاركت بارنيتا بورتهاكور، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» قائلة: هناك صديقة مصرية أخبرتها بوجه الشبه بينها وبين وفاء عامر، ومن ثم تفاجأت ووجدت إنه أمر رائع للغاية خاصة أن وفاء عامر نجمة مصرية كبيرة» ووصفتها بـ سوبر ستار.

وأضافت «بورتهاكور»: أنها تحب وفاء عامر، وأحبت عملها للغاية عندما بحثت عنها، وأكد كل من حولها من العائلة والأصدقاء أن هناك تشابها بينهما، وخاصة في شخصيتهما في العمل، مؤكدة أنها سعيدة أن هناك نسخة مصرية منها☼.

وأكدت أنها ترغب في زيارة مصر يومًا مًا، وقامت بتوجيه رسالة باللغة العربية، للجمهور العربي مازحة: «أتمنى أن تسامحوني أن أخطأت لأن النطق صعب للغاية ولكن سوف أحاول أن أشارككم رسالة صغيرة باللغة العربية.. بحب مصر والمصريين والوطن العربي كله».

وفاء عامر ترد على شبيهتها الهندية

وحرصت الفنانة وفاء عامر، على توجيه رسالة خاصةً للنجمة الهندية بارنيتا بورتهاكور، خلال بيان صحفي معلقة «أنت جميلة للغاية، وحتي لو لم أكن أشبهك فأنت مرحب بك في بلدنا».

والجدير بالذكر أن بارنيتا بورتهاكور من النجمات الهنديات اللاتي دعمن القضية الفلسطينية، وأعلنت دعمها من خلال صفحاتها الرسمية رغم أنها هندوسية ولكنها تجد أن قضية فلسطين إنسانية وليست دينية أو سياسية.