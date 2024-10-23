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تكريم درة في مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا - أخبار كلمتك

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تكريم درة في مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا - أخبار كلمتك

تكريم درة في مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:41 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 12:29 م 10/23/2024 12:29:14 PM

درة، كلمتك
درة، كلمتك

 يكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا في حفل افتتاحه يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024 بالعين السخنة  النجمة التونسية درة.
 

التكريم يأتي مواكبا لانتهاء درة من تصوير فيلمها الوثائقي “وين صرنا؟” الذي يعد باكورة أعمالها كمخرجة ومنتجة.


درة أعربت عن سعادتها بالتكريم  من مهرجان VS-FILM   كونه مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز مدتها الـ5 والـ10 دقائق.
وقالت: التكريم من المهرجان يصادف خروج أول تجاربي كمخرجة الي النور وهي مصادفة  تحمل بالنسبة لي تفاؤل وبشرة خير بتجربتي الجديدة مع الأفلام الوثائقية  وأتمني أن تجد صدي طيب لدي الجمهور.
 من جانبه ذكر الدكتور أسامة أبو نار أن تكريم النجمة  درة هو تكريم عن مشوار حافل بالأعمال والنجاحات والشهرة سواء علي المستوي العربي وخارجه.
وقال  أن درة من النجمات القلائل الذين إرتبطوا بالأفلام الوثائقية والقصيرة مؤخرا وأن هذا الإرتباط تمت ترجمته الي فيلم سيري النور خلال أيام قليلة وأن هذه النوعية من الأعمال تحتاج الي دعم كبير حتي تحتل المكانة التي تستحقها الي جانب الأفلام الروائية خاصة وأن هناك أفلاما وثائقية وتسجيلية قصيرة  عربية حصدت جوائز لم تحققها الأفلام الروائية الطويلة.
وقال السيد زياد باسمير   أن المهرجان سيكرم الي جانب درة عدد من كبار الداعمين العرب والأجانب للأفلام القصيرة سواء التسجيلية أو الروائية أو الوثائقية الطويلة والقصيرة على حد سواء بهدف نشر ودعم إنتاج ومشاهدة هذه النوعية من الأفلام التي حققت للعالم العربي مؤخرا نجاحات دولية مهمة علي صعيد المهرجانات الكبري.
وأشار الي أن درة أخذت زمام المبادرة في هذا الشأن سواء من ناحية الإنتاج أو الإخراج لذلك كنا أول من دعمها  بتكريمها  مع ظهور تجربتها الجديدة  .

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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