تكريم درة في مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:41 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 12:29 م 10/23/2024 12:29:14 PM

يكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا في حفل افتتاحه يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024 بالعين السخنة النجمة التونسية درة.



التكريم يأتي مواكبا لانتهاء درة من تصوير فيلمها الوثائقي “وين صرنا؟” الذي يعد باكورة أعمالها كمخرجة ومنتجة.



درة أعربت عن سعادتها بالتكريم من مهرجان VS-FILM كونه مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز مدتها الـ5 والـ10 دقائق.

وقالت: التكريم من المهرجان يصادف خروج أول تجاربي كمخرجة الي النور وهي مصادفة تحمل بالنسبة لي تفاؤل وبشرة خير بتجربتي الجديدة مع الأفلام الوثائقية وأتمني أن تجد صدي طيب لدي الجمهور.

من جانبه ذكر الدكتور أسامة أبو نار أن تكريم النجمة درة هو تكريم عن مشوار حافل بالأعمال والنجاحات والشهرة سواء علي المستوي العربي وخارجه.

وقال أن درة من النجمات القلائل الذين إرتبطوا بالأفلام الوثائقية والقصيرة مؤخرا وأن هذا الإرتباط تمت ترجمته الي فيلم سيري النور خلال أيام قليلة وأن هذه النوعية من الأعمال تحتاج الي دعم كبير حتي تحتل المكانة التي تستحقها الي جانب الأفلام الروائية خاصة وأن هناك أفلاما وثائقية وتسجيلية قصيرة عربية حصدت جوائز لم تحققها الأفلام الروائية الطويلة.

وقال السيد زياد باسمير أن المهرجان سيكرم الي جانب درة عدد من كبار الداعمين العرب والأجانب للأفلام القصيرة سواء التسجيلية أو الروائية أو الوثائقية الطويلة والقصيرة على حد سواء بهدف نشر ودعم إنتاج ومشاهدة هذه النوعية من الأفلام التي حققت للعالم العربي مؤخرا نجاحات دولية مهمة علي صعيد المهرجانات الكبري.

وأشار الي أن درة أخذت زمام المبادرة في هذا الشأن سواء من ناحية الإنتاج أو الإخراج لذلك كنا أول من دعمها بتكريمها مع ظهور تجربتها الجديدة .

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