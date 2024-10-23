مشاهير العرب - الليلة.. علي الحجار يلتقي الجمهور في مهرجان الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - يستعد الفنان علي الحجار، اليوم الأربعاء 23 من أكتوبر، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 32.

تفاصيل حفل علي الحجار في مهرجان الموسيقى العربية

ويبدأ حفل علي الحجار، في تمام الساعة 10 مساء، ومن المقرر أن يقسم برنامج حفل مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، لفصلين، الأول مكون من: أغنية المال والبنون من كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، على قد ما حبينا من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي، العروسة من كلمات فؤاد حداد ألحان محمد عزت، زي الهوى كلمات سيد حجاب من ألحان عمر خيرت، قبل ما تواعد من كلمات مايكل عادل وألحان شادي مؤنس، أغنية أنا كنت عيدك من كلمات جمال بخيت وألحان فاروق الشرنوبي، يا عم آدم كلمات سيد حجاب ألحان ميشيل المصري.

والفصل الثاني، يبدأ بأغنية ما تمنعوش الصادقين من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عمار الشريعي، من غير ما تتكلمي من كلمات حسن رياض وألحان جمال عطية، وأغنية أنتِ طلعتيلي منين من كلمات سبد حجاب وألحان عمار الشريعي، وأغنية لما الشتا يدق البيبان من كلمات إبراهيم عبد الفتاح وألحان أحمد الحجار، مافيناش مالخوف كلمات محمد العسيري ألحان خالد داغر، الليل وآخره من كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، في قلب الليل كلمات عصام عبد الله ألحان مودي الإمام، مسألة مبدأ1 كلمات عبد الرحمن الأبنودي ألحان عمر خيرت، مسألة مبدأ 2 كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عمر خيرت، تيجيش نعيش من كلمات سيد حجاب ألحان ياسر عبد الرحمن، عارفة كلمات بهاء جاهين ألحان عمر خيرت، اللي بنى مصر كلمات سيد حجاب ألحان بليغ حمدي.