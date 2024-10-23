مشاهير العرب - محمد محمود عبد العزيز ينتقم من زوجته.. تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل «برغم القانون» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - مسلسل برغم القانون.. لقت الحلقة 29 من مسلسل برغم القانون إعجاب الكثير من المتابعين ومحبي المسلسل، وبدأت الحلقة بـ انتقام محمود شرشر من زوجته المحامية سوسن.

أحداث الحلقة 29 من مسلسل برغم القانون

بدأت الحلقة 29 من مسلسل برغم القانون بذهاب شرشر إلى سوسن وأخبرها أن طليقها يتعاون معها في النصب على الأشخاص وأنه تخلي عنها وباعها مقابل مقدار من المال.

وكشف أيضا شرشر خلال حديثه مع سوسن عن وجود ورقه معه عندما أمسكت بها وجدت أن طليقها قد أعاد المصنع باسمه مرة أخرى بعدما كانت قد نجحت في الاستيلاء عليه.

وبينت الحلقة 29 من مسلسل برغم القانون السبب الذي يجعل ياسر يعتبر والدته ميته، حيث ذهبت إليه في المقابر وحدثت مواجهة بينهما وتم كشف السر، وهو أن ياسر يظن أن والدته كانت على علاقة برجل آخر أثناء زواجها من والده.

ولكن والدة ياسر كشفت له الحقيقة، قائلة إن والده كان يضربها طوال الوقت، وذات يوم تسبب في إصابة في رأسها ونزفت الدماء ونقلها للمستشفى، وبعدها عادت للمنزل مجددا من أجله، ولكنها تركت المنزل وذهبت إلى منزل ابن خالتها لأنها كانت يتيمة، لذلك لجأت له على الرغم من أنه كان يريد الزواج منها منذ سنوات، ولكنه ورطها وأخبر زوجها كلام غير صحيح عن وجود علاقة بينهما كذبا.

ولم يتأثر ياسر وأخبرها بأنها أصبحت سببا في عقدته وعدم تمكنه من إعطاء زوجته فاتن الحب، وخوفه من هروبها طوال الوقت، مثلما فعلت هي، ولكنه احتضها في نهاية المشهد.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

يعرض مسلسل برغم القانون الحلقة على شاشة قناة ON العامة في السابعة والنصف مساءً، ويعاد في الواحدة والربع صباحًا، ويعاد مرة أخرى في الحادية عشر والنصف من صباح اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل برغم القانون عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويعاد في الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.