تعليق صادم بتوقيع أشرف العشماوي على هدم قبة حليم باشا التاريخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:08 مساءً - انتقد الروائي أشرف العشماوي هدم بعض المقابر القديمة والأثرية بالقاهرة التاريخية في الوقت الذي يتم فيه الاهتمام بتجديد وتجميل حديقة الحيوان بالجيزة.

“العشماوي” نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي صورتين، إحداههما لواجهة حديقة الحيوان بالجيزة التي تشهد تجديدًا، وصورة أخرى لقبة حليم باشا، مكتفيًا بكتابة عبارة مختصرة نصها: “مفيش ذوق..مفيش دم..مفيش مخ”.

وكانت صور متداولة، من بينها صورة لقبة حليم باشا أثناء هدمها، تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، وأثارت تعليقات غاضبة، حيث طالب أصحابها بضرورة الحفاظ عليها باعتبارها تاريخًا لا يجب التفريط فيها، مع البحث عن حلول بديلة للتوسعات الإنشائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

وفي وقت سابق..أعرب خالد النبوي عن استيائه من لقطات هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة السيدة عائشة والتي آثار هدمها غضب وحفيظة الكثيرين لكونها معمارا تاريخيا لا يعوض.

وتساءل النبوي على صور الهدم بأن مصر عمّرها آلاف السنين.. عاوزين تخلوا عمرها صفر ليه؟؟؟

وبرلمانيًا..علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، على هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة السيدة عائشة.

وقالت النائبة: تابعت بكل أسى وقلق ما حدث لقبة حليم باشا التاريخية، وما يتوالى من عمليات هدم للمقابر الأثرية، مؤكدة أن هذا التجاهل للقيمة التاريخية والتراثية لهذه المواقع يشكل خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها.

وتابعت النائبة: تراثنا المعماري جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا، وهدم مثل هذه المعالم يشوه الذاكرة الجماعية للمصريين، مطالبة بوقف أعمال الهدم كلها، مع عمل مراجعة شاملة من جميع الجهات المعنية لكل الأعمال لحماية ما تبقى من هذه الثروات الحضارية التي تمثل رابطًا بين ماضينا وحاضرنا.

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