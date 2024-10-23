مشاهير العرب - طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى يثير الجدل.. وشقيقته تكشف الحقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - أثارت أنباء طلاق الفنان شريف سلامة وداليا مصطفى، الجدل خلال الساعات الماضية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رغم عدم وجود أخبار مؤكدة تثبت صحة هذه الشائعة.

حقيقة طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى

ونفت الفنانة منال سلامة، حقيقة ما تردد مؤخرا بشأن انفصال شقيقها عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، مؤكدة أن ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت شقيقة الفنان، أن شريف حضر الحفلة لوحده لأن داليا مصطفى كانت مسافرة للتصوير، وهي ما عملتش unfollow ولا في حاجة زي كده، والكلام ده يضايقنا ويضايق ولادنا.

شائعات طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التى تنتشر فيها الشائعات حول طلاق داليا مصطفى وشريف سلامة فقد تم تداول نفس الأنباء فى عام 2020 ولكن كشفت داليا مصطفى حينها عدم صدقها وأن علاقتهما جيدة.

داليا مصطفى تكشف عن تفاصيل إصابتها بالسكري

وخلال الأيام الماضية تصدرت الفنانة داليا مصطفى، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها مع برنامج «et بالعربي» عن تجربتها مع مرض السكري قائلة:: «الخذلان والأسى والسيطرة، حاولت أتنازل وأن أبقى مسيطرة ومركزة على كل حاجة، وبطلت أتوقع أي حاجة من أي حد، والخذلان مرض بيسبب أمراضا غير طبيعية، وبحاول كل يوم الصبح وبالليل أشكر ربنا وأعد الحاجات الكويسة اللي عندي، وأنا مريت بتجارب مؤلمة وبحاول أفهم، وده اللي المفروض أي بني آدم يكون عنده رحلة وعي.. سكري الحمد لله معدلاته بقت أحسن كتير».

وعن تعرضها للتنمر قالت: «الناس كانت بتقول كلام جارح ومؤلم بعد ما أعلنت إصابتي بالسكري، وقالوا لذلك هي جسمها رفيع ونحيل ولكن على الجانب الآخر سعدت عندما وجدت أمهات يقولون إن بناتهن يستخدمن جهاز السيطرة على مرض السكري ويعلقونه على أجسادهن من دون خجل أو حرج».

معلقة: «وأنا مش مكسوفة أني عندي السكر، لأني كنت بشوف نظرات الناس فيها ألم واشمئزاز وأنا باخد حقنة الأنسولين ومعلقة جهاز السكري».