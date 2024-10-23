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فرقة المولوية المصرية في قبة الغوري غدًا - أخبار كلمتك

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فرقة المولوية المصرية في قبة الغوري غدًا - أخبار كلمتك

فرقة المولوية المصرية في قبة الغوري غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً -  يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عرضا جديدا من عروض فرقة “المولوية المصرية” بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني، وذلك في الثامنة مساء غدا الخميس بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر.

تقوم فكرة المولوية على أن المصري القديم كان أول من عرف فكرة الدوران حول الجسد كطقس فلسفي وهذا يعتبر ثابت من خلال النقوش علي المعابد الفرعونية ومنها جاءت فكرة الدوران حول النفس أو التنورة، وفكرة التأمل، والمصري القديم عرف التوحيد وفكرة التأمل الصوفي والروحي.

تم تسميتها بهذا الاسم -فرقة المولوية المصرية - لتكون مختلفة عن باقي الفرق المولوية الأخري كالتي في تركيا او الموجودة في أي بقعة من بقع العالم حيث أن بداية المولوية أو الغناء الصوفي ينسب للشاعر الصوفي جلال الدين الرومى.
 وتقوم الفرقة بالإنشاد من أشعار الرومى وابن الفارض وابن عربى ومن التراث الصوفى عمومًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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