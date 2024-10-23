هالة صدقي تقف بجانب مي عمر في إش إش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:35 صباحاً - تسعى أسرة مسلسل إش إش الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، وتلعب خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم، إلى الانتهاء من تصوير العمل خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتشارك الفنانة هالة صدقي في العمل وتؤدي شخصية خالة إش إش التي كانت تعمل راقصة وتعرف كل ما خفى عن عالم الراقصات، وتبدأ في رسم الطريق لابنة شقيقتها في عالم الرقص.

وعلمت كلمتك من أحد العاملين في العمل أن نهاية العمل ستحمل مفاجآت عديدة منها محاولة قتل إش إش التي تلعب دورها مي عمر علي يد عبد العاطي الذي يلعب دوره الفنان إيهاب فهمي.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

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