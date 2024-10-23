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مصر واليابان معا، حفل فني مشترك لفناني الأوبرا على المسرح الصغير - أخبار كلمتك

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مصر واليابان معا، حفل فني مشترك لفناني الأوبرا على المسرح الصغير - أخبار كلمتك

مصر واليابان معا، حفل فني مشترك لفناني الأوبرا على المسرح الصغير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:17 صباحاً -  تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد وبالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة حفل بعنوان "مصر واليابان معا لروابط أعمق ومستقبل مشرق "، بمشاركة نجوم العزف والغناء الأوبرالي فى البلدين.

ويأتى حفل “مصر واليابان معا” فى الساعة الثامنة مساء الجمعة ٢٥ أكتوبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. 

ويشارك في الحفل عدد من الفنانين وهم الباص باريتون توموسوجى ماساشي، الباريتون كوريهارا تاكاكى، الباص  رضا الوكيل، التينور عمرو مدحت، صوليست الكمان ياسر الصيرفي وعازف البيانو  تاداشي سويناجا. 

ويتنوع برنامج الحفل مابين مقتطفات من أشهر الأوبرات العالمية والموسيقى التقليدية اليابانية وكذلك الموسيقى المصرية العربية منها حلاق أشبيليه لروسيني، كارمن لجورج بيزيه، آكسير الحب ودون باسكوال لدونيزيتي، سوناتا الفيولينة والبيانو لديبوسي، بالاد رقم ٢ لفرانك ليست، أغنية الشاطئ لناريتا، القمر على القلعة المدمرة لتاكى، يتدفق كالنهر لميتاكى وأغنية الحلوة دى للموسيقار سيد درويش.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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