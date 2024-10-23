برنامج رياضي يستعين بخبيرة أبراج لاستطلاع بطل كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:17 صباحاً - أثار استضافة برنامج رياضي إذاعي خبيرة أبراج للتنبؤ بنتيجة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة جدلًا كبيرًا.

كان البرنامج اليومي “يا حلو صبح” المذاع عبر راديو أون سبورت استضاف صباح اليوم خبيرة أبراج؛ للتنبؤ بنتيجة مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدًا في نهائي السوبر المصري المقام بالإمارات، وكذلك مباراة المركزين الثالث والرابع في البطولة نفسها والتي تجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتحدثت خبيرة الأبراج عن حظوظ كل فريق من الفرق الأربعة بناء على تواريخ ميلاد أبرز لاعبيها، وهو الأمر الذي أثار دهشة المستمعين والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتوغل خبراء الأبراج والتوقعات في عديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية خلال السنوات الأخيرة، وينشطون مع نهاية كل عام، وقبيل المناسبات المهمة المختلفة.

ورغم الاعتراضات الشعبية والرسمية والأكاديمية المتكررة على استضافة خبراء الأبراج في البرامج المختلفة، ومناقشتهم في قضايا سياسية واقتصادية وفنية ورياضية، إلا إن هذه الظاهرة الغريبة على الإعلام المصري تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل غياب الجهات المعنية المختصة مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وغيره.

وعطفًا على استضافة برنامج “يا حلو صبح” -الذي يقدمه كل من: محمد منير وإسراء سعد- خبيرة أبراج لـ"قراءة طالع" مباراتي السوبر المصري في الإمارات..أعرب عدد كبير من المتابعين عن استيائهم من هذه الفقرة، وتساءلوا عن جدواها وأهميتها ومدى تأثيرها، ولماذا لم يتم استبدال تلك الخبيرة باستطلاع آراء المدربين واللاعبين السابقين في المباراتين في ضوء إمكانات كل فريق ومدى جاهزيته الفنية؛ لا سيما أن ذلك متاح جدًا وفي المتناول.

وفي وقت سابق..انتقد أكاديميون وعلماء دين ظاهرة التوسع في استضافة خبراء أبراج في وسائل الإعلام؛ للحديث عن المستقبل والتبؤ بما يحدث في قادم الأيام على جميع الأصعدة، واعتبروه جدلًا، وطالبوا بضرورة الحد منها؛ في ظل الطفرات الإعلامية التي تشهدها صناعة الإعلام العربية والغربية.

وفيما له صلة..كان أحد البرامج التليفزيونية استضاف في سبتمبر الماضي خبيرة الأبراج نيفين أبو شالة التي توقعت فوز الأهلي على الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي التي التي أقيمت الشهر الماضي وانتهت بفوز الأبيض على الأحمر، كما توقعت في شهر أغسطس الماضي عودة مرتضى منصور إلى منصب رئيس نادي الزمالك وهو ما لم يحدث أيضًا.

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