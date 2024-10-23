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مشاهير العرب - بسبب القصف الإسرائيلي.. نادين الراسي: لا تتفاجأوا.. بنهرب في لبنان بالبيجاما والروب» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بسبب القصف الإسرائيلي.. نادين الراسي: لا تتفاجأوا.. بنهرب في لبنان بالبيجاما والروب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بسبب القصف الإسرائيلي.. نادين الراسي: لا تتفاجأوا.. بنهرب في لبنان بالبيجاما والروب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - تحدثت الفنانة نادين الراسي، عن المعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني في ظل القصف الاسرائيلي المستمر على الأراذي اللبنانية.

نادين الراسي تترك منزلها بسبب قصف لبنان

ونشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي فيديو لها عبر خاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام»، وهى تقود سيارتها، معلنة أنها غادرت منزلها في الحازمية بملابس النوم، بسبب القصف العنيف للضاحية الجنوبية لبيروت، وانتشار رائحة الصواريخ.

نادين الراسي

ونشرت نادين الفيديو، قائلة إن «رائحة كريهة شبيهة برائحة البارود ناجمة عن العدوان الإسرائيلي تنتشر في محيط منزلها بشدة، مُتسائلة عن السلاح الذي يتم استخدامه في القصف، مُلمحة إلى أنه سلاح محرم دوليًا».

نادين الراسي تغادر منزلها بملابس النوم

وتابعت نادين في الفيديو، قائلة: «ما تتفاجئوا كتير، إحنا في لبنان صايرين بنلبس البيجاما.. .بننط بنهرب بنفل بنغادر»، أضافت أنها لن تغادر منزلها.

نادين الراسي

واستدركت نادين أن الليلة تحديدا في ريحة غريبة، قائلة: «أنا حاضرة حروب، ما بشم هيك روايح»، كما أشارت إلى وجود غبار في الهواء، متعجبة من نوعية الاسلحة التي يتم استخدامها في قصف المدن في لبنان.

نادين الراسي

وشاركت نادين الراسي مؤخرًا في مسلسل «عرابة بيروت»، الذي عرض في 2023، وتدور أحداث المسلسل حول إدارة جولييت لملهى ليلي في بيروت القديمة، حيث تكشف من خلاله أسرار الطبقة المخملية، مع خفايا تهدد بتدمير الإمبراطورية التي بنتها.

ويشارك في بطولة مسلسل «عرابة بيروت» نخبة من الفنانين مثل نور الغندور ومهيار خضور، وهو من تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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