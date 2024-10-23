مشاهير العرب - بسبب القصف الإسرائيلي.. نادين الراسي: لا تتفاجأوا.. بنهرب في لبنان بالبيجاما والروب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - تحدثت الفنانة نادين الراسي، عن المعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني في ظل القصف الاسرائيلي المستمر على الأراذي اللبنانية.

نادين الراسي تترك منزلها بسبب قصف لبنان

ونشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي فيديو لها عبر خاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام»، وهى تقود سيارتها، معلنة أنها غادرت منزلها في الحازمية بملابس النوم، بسبب القصف العنيف للضاحية الجنوبية لبيروت، وانتشار رائحة الصواريخ.

ونشرت نادين الفيديو، قائلة إن «رائحة كريهة شبيهة برائحة البارود ناجمة عن العدوان الإسرائيلي تنتشر في محيط منزلها بشدة، مُتسائلة عن السلاح الذي يتم استخدامه في القصف، مُلمحة إلى أنه سلاح محرم دوليًا».

نادين الراسي تغادر منزلها بملابس النوم

وتابعت نادين في الفيديو، قائلة: «ما تتفاجئوا كتير، إحنا في لبنان صايرين بنلبس البيجاما.. .بننط بنهرب بنفل بنغادر»، أضافت أنها لن تغادر منزلها.

واستدركت نادين أن الليلة تحديدا في ريحة غريبة، قائلة: «أنا حاضرة حروب، ما بشم هيك روايح»، كما أشارت إلى وجود غبار في الهواء، متعجبة من نوعية الاسلحة التي يتم استخدامها في قصف المدن في لبنان.

نادين الراسي

وشاركت نادين الراسي مؤخرًا في مسلسل «عرابة بيروت»، الذي عرض في 2023، وتدور أحداث المسلسل حول إدارة جولييت لملهى ليلي في بيروت القديمة، حيث تكشف من خلاله أسرار الطبقة المخملية، مع خفايا تهدد بتدمير الإمبراطورية التي بنتها.

ويشارك في بطولة مسلسل «عرابة بيروت» نخبة من الفنانين مثل نور الغندور ومهيار خضور، وهو من تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر.