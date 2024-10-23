مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي على watch it - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:40 صباحاً - موعد عرض مسلسل 6 شهور.. يبحث العديد من محبي الأعمال الشبابية، عن موعد عرض مسلسل 6 شهور»، بطولة الفنان الشاب نور النبوي عبر منصة «watch it» الرقمية.

موعد عرض مسلسل 6 شهور

تستعد منصة «watch it» لبث أولى حلقات مسلسل 6 شهور بطولة الفنان الشاب نور النبوي، اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري.

أبطال مسلسل 6 شهور

ومسلسل 6 شهور هو أول بطولة مطلقة للفنان الشاب نور النبوي، ويشاركه العديد من النجوم ومنها: الفنانة الشابة نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وباقة من الفنانين،

ضيوف الشرف في مسلسل 6 شهور

ويشارك عدد من النجوم وضيوف الشرف في مسلسل 6 شهور، أبرزهم: محمد عبد العظيم، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسي، من المتوقع أن يكون لكل حلقة ضيف شرف تدور الحلقة حوله.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

watch it تروج لمسلسل 6 شهور

وقبل عرض مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، روجت شركة «watch it» للمسلسل من خلال نشر فيديو ترويجي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقة: «استعدوا عشان باقي أيام وهنبدأ المنافسة».

فيلم الحريفة الجزء الثاني

ويشهد الفنان الشاب نور النبوي حالة من الانتعاش السينمائي، حيث يصور الفنان نور النبوي حاليًا فيلم الحريفة الجزء الثاني، والفيلم من بطولة أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى.

تفاصيل فيلم الحريفة الجزء الثاني

ويضم فيلم الحريفة الجزء الثاني نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل والذي شارك معهم في الجزء الأول من الفيلم، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.

مسلسل إمبراطورية ميم

ويذكر أن الفنان الشاب نور النبوي، قد شارك في السباق الرمضاني السابق، حيث شارك في مسلسل إمبراطورية ميم، والذي كان من بطولة الفنان خالد النبوي، وحلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.