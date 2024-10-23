مشاهير العرب - ريهام حجاج تغازل محمد حلاوة: «بين ذراعيك وجدت منزلي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - ريهام حجاج.. تصدرت الفنانة ريهام حجاج تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، عقب آخر ظهور لها مع زوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة.

ريهام حجاج ومحمد حلاوة

ونشرت ريهام حجاج مقطع فيديو لصور تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية قائلة: «بين ذراعيك وجدت منزلي الأبدي.. أحبك يا كل شيء».

أحدث ظهور لـ ريهام حجاج مع زوجها

وظهرت ريهام حجاج بفستان قصير، بأكمام طويلة من الحرير من تصميم «ZIMMERMANN»، يحمل قماش طبعات ورود ملونة، ويصل سعره إلى 650 دولارا، أي ما يعادل 31 ألف جنيه مصري.

وناسقت ريهام معه بعض الإكسوارات، منهاارتدت قرطين وخواتم من الألماس، مع ساعة يد من الجلد باللون الكشمير.

وقامت ريهام حجاج برفع خصلات شعرها إلى الوراء، وتركته منسدلا على ظهرها وأكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، مع وضع ميكاب بسيط بألوان ترابية.

ريهام حجاج في رمضان 2025

وتستعد ريهام حجاج لخوض المارثوان الرمضاني لعام 2025، من خلال مسلسل يحمل اسم «كنترول» من إخراج أحمد صالح.

وبدء المخرج أحمد صالح التحضيرات النهائية لمسلسل «كنترول»، ويعقد حاليا عدة جلسات للاستقرار على اختيار الممثلين والتفاصيل الأخرى تمهيداً لبدء التصوير خلال الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تقدم ريهام حجاج مسلسلها الجديد كنترول المكون من 15 حلقة، والذي سيتم تصويره بداية من منتصف الشهر المقبل.

آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج

ويذكر أن آخر أعمال قدمتها الفنانة ريهام حجاج كان بطولة مسلسل «صدفة»، الذي عرض في السباق الرمضاني 2024، محققًا نجاحًا ساحق.

وشارك عدد من الفنانين في البطولة بجانب ريهام حجاج، أبرزهم خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد ونور إيهاب، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.