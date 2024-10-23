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مشاهير العرب - ريهام حجاج تغازل محمد حلاوة: «بين ذراعيك وجدت منزلي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ريهام حجاج تغازل محمد حلاوة: «بين ذراعيك وجدت منزلي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ريهام حجاج تغازل محمد حلاوة: «بين ذراعيك وجدت منزلي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - ريهام حجاج.. تصدرت الفنانة ريهام حجاج تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، عقب آخر ظهور لها مع زوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة.

ريهام حجاج ومحمد حلاوة

ونشرت ريهام حجاج مقطع فيديو لصور تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية قائلة: «بين ذراعيك وجدت منزلي الأبدي.. أحبك يا كل شيء».

أحدث ظهور لـ ريهام حجاج مع زوجها

وظهرت ريهام حجاج بفستان قصير، بأكمام طويلة من الحرير من تصميم «ZIMMERMANN»، يحمل قماش طبعات ورود ملونة، ويصل سعره إلى 650 دولارا، أي ما يعادل 31 ألف جنيه مصري.

ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة

وناسقت ريهام معه بعض الإكسوارات، منهاارتدت قرطين وخواتم من الألماس، مع ساعة يد من الجلد باللون الكشمير.

وقامت ريهام حجاج برفع خصلات شعرها إلى الوراء، وتركته منسدلا على ظهرها وأكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، مع وضع ميكاب بسيط بألوان ترابية.

ريهام حجاج في رمضان 2025

وتستعد ريهام حجاج لخوض المارثوان الرمضاني لعام 2025، من خلال مسلسل يحمل اسم «كنترول» من إخراج أحمد صالح.

ريهام حجاج

وبدء المخرج أحمد صالح التحضيرات النهائية لمسلسل «كنترول»، ويعقد حاليا عدة جلسات للاستقرار على اختيار الممثلين والتفاصيل الأخرى تمهيداً لبدء التصوير خلال الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تقدم ريهام حجاج مسلسلها الجديد كنترول المكون من 15 حلقة، والذي سيتم تصويره بداية من منتصف الشهر المقبل.

آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج

ويذكر أن آخر أعمال قدمتها الفنانة ريهام حجاج كان بطولة مسلسل «صدفة»، الذي عرض في السباق الرمضاني 2024، محققًا نجاحًا ساحق.

مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج رمضان 2024

وشارك عدد من الفنانين في البطولة بجانب ريهام حجاج، أبرزهم خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد ونور إيهاب، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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