مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل «برغم القانون» الحلقة 28 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - مسلسل برغم القانون الحلقة 28.. مع قرب انتهاء عرض مسلسل برغم القانون يحرص الكثير من المشاهدين على متابعة الحلقات الأخيرة من المسلسل بتشوق كبير لمعرفة كيف ستنتهي رحلة انتقام ليلى.

موعد عرض مسلسل برغم القانون

- يعرض مسلسل برغم القانون على منصة «Watch it» الرقمية قبل عرضه على التلفزيون بـ 24 ساعة، ويعرض على «قناة ON» من الأحد للخميس الساعة 7.30 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

- كما يعرض على «قناة ON دراما الساعة 10 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء،

تفاصيل مسلسل برغم القانون الحلقة الـ 28

تدور أحدت الحلقة الـ 28 من مسلسل برغم القانون، حول اكتشاف محمود شرشر «محمد محمود عبد العزيز» سرقة زوجته سوسن «جوري بكر» له بعدما سجلت المصنع الخاص به باسم طليقها، ليطردها من المنزل، ويعثر محمود على الأوراق الخاصة بسوسن كاملة في غرفتها ومعها عدد من الفلاشات، ويذهب بها إلى ليلى «إيمان العاصي» لمساعدته في فهم هذه الأوراق.

ثم يعود محمود للفيلا ويجد سوسن طردت والدته وزوجته تهانيمن الفيلا بعدما وضعت يديها عليها باعتبار أن الفيلا مُسجلة باسمها.

وتنتهي الحلقة باقتراح وليد «هاني عادل» على ليلى أن تخرج شقيقته بريهان في لايف على السوشيال وتعلن بأن وليد سيتزوج ليلى حتى يتم استفزاز أكرم ويظهر لهم وبالفعل يشاهد أكرم اللايف.

أبطال مسلسل برغم القانون

يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون بجانب الفنانة إيمان العاصي كلًا من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين، وغيرهم من فنانين»، والعمل من تأليف جلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

قصة مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.