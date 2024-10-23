خطة جديدة لحفلات ساقية عبد المنعم الصاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:14 صباحاً - انتهت إدارة الحفلات ساقية عبد المنعم الصاوي، من وضع خطة جديدة، لحفلات شهر نوفمبر المقبل، والذى من المقرر انطلاقه بعد أيام قليلة.

في هذا السياق، قال القائمون على تنظيم جدول الحفلات، إن هناك مفاجآت كثيرة في الحفلات، من المقرر الكشف عنها، عبر منصات الساقية، وسيتضمن الجدول الجديد، بعض الحفلات لأربع فرق كبيرة من نجوم الفن المستقل، بالإضافة لمشاركة مطربين كبار.

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