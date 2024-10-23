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مشاهير العرب - «أكرم في التابوت».. مشهد من مسلسل برغم القانون يشعل السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أكرم في التابوت».. مشهد من مسلسل برغم القانون يشعل السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أكرم في التابوت».. مشهد من مسلسل برغم القانون يشعل السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:07 صباحاً - يواصل مسلسل «برغم القانون» تصدر المشهد الدرامي، محققًا أرقامًا قياسية في المشاهدات على منصة watch it وشبكة قنوات on.

واستحوذ مشهد دفن الفنان محمد القس في تابوت على اهتمام الجمهور، حيث تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف عن مدى التشويق والإثارة التي يقدمها المسلسل.

مسلسل برغم القانون الحلقة 26

شهد مشهد دفن «أكرم» في التابوت، في الحلقة 26 من مسلسل «برغم القانون»، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، حيث أثار جدلاً واسعًا حول قصة «ليلى» وانتقامها من زوجها السابق.

وشهدت الحلقة 26 من مسلسل «برغم القانون» تطورات صادمة، حيث نسجت «ليلى» مؤامرة محكمة ضد «أكرم»، زاعمة أنه قتل أم وابنتها عمدًا، وأبلغت عائلتهما من الصعيد، والذين قرروا أن يخطفوا «أكرم» ووضعوه داخل «صندوق نعش» أو «تابوت»، في الصحراء.

وصلت «ليلى» إلى ذروة انتقامها عندما وقفت أمام الصندوق الذي يحوي «أكرم»، ورفضت استجابته لنداءاته المستنجدة، مؤكدة أن هذا هو مصيره العادل بعد كل ما تسبب به لها ولأولادها.

أثار مشهد دفن أكرم حيًا موجة من التعليقات المرحة والساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استخدم الجمهور عبارات مثل «أخيرًا أخذنا حقنا من أكرم»، «أي يا ليلي ده مش معقول ده أكرم خلاص اتلبس»، «أنا فرحانة فيه أوى»، مما يعكس مدى تأثير المشهد على المشاهدين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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