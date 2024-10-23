مشاهير العرب - «أكرم في التابوت».. مشهد من مسلسل برغم القانون يشعل السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:07 صباحاً - يواصل مسلسل «برغم القانون» تصدر المشهد الدرامي، محققًا أرقامًا قياسية في المشاهدات على منصة watch it وشبكة قنوات on.

واستحوذ مشهد دفن الفنان محمد القس في تابوت على اهتمام الجمهور، حيث تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف عن مدى التشويق والإثارة التي يقدمها المسلسل.

مسلسل برغم القانون الحلقة 26

شهد مشهد دفن «أكرم» في التابوت، في الحلقة 26 من مسلسل «برغم القانون»، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، حيث أثار جدلاً واسعًا حول قصة «ليلى» وانتقامها من زوجها السابق.

وشهدت الحلقة 26 من مسلسل «برغم القانون» تطورات صادمة، حيث نسجت «ليلى» مؤامرة محكمة ضد «أكرم»، زاعمة أنه قتل أم وابنتها عمدًا، وأبلغت عائلتهما من الصعيد، والذين قرروا أن يخطفوا «أكرم» ووضعوه داخل «صندوق نعش» أو «تابوت»، في الصحراء.

وصلت «ليلى» إلى ذروة انتقامها عندما وقفت أمام الصندوق الذي يحوي «أكرم»، ورفضت استجابته لنداءاته المستنجدة، مؤكدة أن هذا هو مصيره العادل بعد كل ما تسبب به لها ولأولادها.

أثار مشهد دفن أكرم حيًا موجة من التعليقات المرحة والساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استخدم الجمهور عبارات مثل «أخيرًا أخذنا حقنا من أكرم»، «أي يا ليلي ده مش معقول ده أكرم خلاص اتلبس»، «أنا فرحانة فيه أوى»، مما يعكس مدى تأثير المشهد على المشاهدين.