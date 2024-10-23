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جو روسو: عمليات كتابة فيلم Avengers: Doomsday قاربت على الانتهاء - أخبار كلمتك

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جو روسو: عمليات كتابة فيلم Avengers: Doomsday قاربت على الانتهاء - أخبار كلمتك

جو روسو: عمليات كتابة فيلم Avengers: Doomsday قاربت على الانتهاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً -  أفلام مارفل، صرح المخرج "جو روسو"، أن عمليات كتابة فيلم "Avengers: Doomsday"، قاربت على الانتهاء.

 وقال روسو في تصريحات صحفية،:"نحن حاليًّا في منتصف عملية الكتابة لفيلم “Avengers: Doomsday، وقاربنا علي الانتهاء، ويصحبنا أحد المشاركين في كتابة أفلام الافنجرز السابقة، هو الوحيد الذي عاد من الطاقم القديم للمساعدة في كتابة السيناريو الجديد”.

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 وأعلنت استديوهات مارفل خطتها للجدول الزمني لتصوير، فيلمها الجديد Avengers Doomsday.

وذكرت مارفل في تصريحات صحفية، أن عمليات تصوير فيلم  Avengers Doomsday، ستبدأ في مارس ٢٠٢٥، علي أن تستمر لمدة ٥ أشهر، فيما سيقوم الممثل "روبيرت داوني جونير"، بتصوير مشاهدة لمدة تقدر بـ ٣ آشهر، على أن يصور أبطال الفيلم الرئيسين مشاهدهم في شهر بدون إستراحة، أما الممثلين الثانويين فجدول تصويرهم لمدة أسبوعين فقط.

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 روبرت داوني جونيور يعود لعالم مارفل

وأعلنت  استديوهات مارفل، بشكل رسمي، عن عودة الممثل روبرت داوني جونيور، لعالم الأبطال الخارقين، عبر تجسيد شخصية الدكتور دوم، وهي شخصية شريرة، على عكس أيرون مان، الذي اشتهر روبرت بلعبها في عالم مارفل، قبل أن يقتل ضمن أحداث فيلم Avengers.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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