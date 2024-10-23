صلاح السعدني، العمدة المثقف الذي قلب عادل إمام حياته رأسًا على عقب، وهذه قصته مع مقهى شهير بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:50 صباحاً - صلاح السعدني، عمدة التمثيل الدرامى، برع فى تقديم أدوار ابن البلد الجدع، فمن ينسى له دور حسن أرابيسك والعمدة سليمان غانم، فنان أبدع خلال مسيرته الرائعة في العديد من الشخصيات التي خلدها فى المسرح والسينما والدراما، وأصبحت أيقونات لا تنسى في أذهان الجمهور، رحل عام 2024.



تميز الفنان صلاح السعدني بخفة الظل والقبول، وتربى فى بيت ثقافة وشهرة؛ حيث إن شقيقه الأكبر الكاتب الصحفي المشاغب محمود السعدني الذي تربى على يديه وعلى ثقافته وحبه للمعرفة والكتابة، وكان يحبه كثيرًا حتى إنه قال يومًا: إن شقيقى محمود بالنسبة لى هو مصر كلها وهو الحارة بجمالها وسحرها، هو الناس بأحلامهم وآمالهم وأحزانهم وعذابهم، إنه ليس مجرد أخ أكبر، وليس مجرد فرد إنه قبيلة بأكملها بل مصر كلها، وقد تأثرت في مطلع حياتي بالمجموعة التي كانت ترافقه على مقهى عبد الله بالجيزة من كبار الأدباء والكتاب والشعراء: منهم كامل الشناوي، وعبد الرحمن الخميسي، ونعمان عاشور، ويوسف إدريس، وزكريا الحجاوي وصلاح جاهين ومحمد عودة وغيرهم.

زميل عادل في الزراعة



ولد الفنان صلاح السعدني في مثل هذا اليوم 23 أكتوبر 1943، درس بكلية الزراعة حيث زامل الفنان عادل إمام وكان رئيس فريق التمثيل، ويتحدث صلاح السعدني عن بداياته فيقول: كان مالي ومال التمثيل.. أنا كنت منذ طفولتي وأنا أعد نفسي لأصبح مهندسًا زراعيًّا، ومن أجل هذا الغرض التحقت بكلية الزراعة، ومضت الأمور على ما يرام إلى أن قادني قدري والتقيت بالزميل عادل إمام وكان رئيس فريق التمثيل بالكلية، الذي استطاع أن يقلب حياتي رأسًا على عقب، فمن خلاله عرفت التمثيل.



يرى الفنان صلاح السعدني أن للفن وظيفة اجتماعية ويقول: "أعي تمامًا هذا الدور، وبالتالي فإن اختياراتي نابعة من هذا الوعي، فأنا لست "أراجوز" ولا مهرجًا في سيرك "، ومن هنا كان لا ينظر إلى الفن على أنه "أكل عيش" بل رسالة سامية يرغب في تقديمها بالمجتمع، مما أثر بالطبع على اختيار مشاركاته الفنية بعناية وتدقيق.



جاءت نجومية صلاح السعدني فى الدراما مع بدايات التليفزيون مع المخرج نور الدمرداش بخماسية الساقية التى كتبها عبد المنعم الصاوي وهو مازال طالبًا، فقدم الرحيل وكان عمره 17 عامًا، ثم قدم دور الأخرس أبو المكارم في مسلسل "الضحية" التي كانت سبب شهرته ، ثم قدمه المخرج محمد فاضل في مسلسل "الضياع" تبعها مسلسلات: القاهرة والناس، عادات وتقاليد، شارع المواردي، كفر عسكر، أبنائى الأعزاء شكرًا، أرابيسك عام 1994 فى دور حسن النعماني، إخراج جمال عبد الحميد، بين القصرين، قصر الشوق، حلم الجنوبي فى دور نصر وهدان عام 1997، رجل في زمن العولمة فى دور الحسينى رضوان، أوراق مصرية وكانت آخر أعماله الدرامية "القاصرات " عام 2013.

صلاح السعدنى وعادل امام وصلاح السعدنى زملاء الزراعة

أما أروع أدوار الفنان صلاح السعدني فهو دور العمدة سليمان غانم فى أجزاء مسلسل "ليالي الحلمية " الذي كتبه اسامة أنور عكاشة بكل ما يحمله من خفة دم وكوميديا واتقان الفنان بصرخته الضاحكة الشهيرة " جاااي " ويابن الرفضي،

الملك لير آخر مسرحياته

فى المسرح قدم صلاح السعدنى أكثر من 35 مسرحية منها: اثنين فى قفة، لوكاندة الفردوس مع عبد المنعم مدبولى، معروف الأسكافي، زهرة الصبار مع عبد الرحمن أبو زهرة، الدخان، الدنيا مزيكا، حارة السقا، الملوك يدخلون القرية، زقاق المدق، البحر بيضحك ليه، وكانت آخر مسرحياته "الملك هو الملك"، ليعتزل بعدها التمثيل لاعتلال صحته، واحتجب عن الظهور.

البداية السينمائية بفيلم الأرض

اتجه الفنان صلاح السعدني إلى السينما حين اختاره المخرج يوسف شاهين في دور علواني بفيلم "الأرض "، قدم بعدها دور الجندي مسعد في فيلم "أغنية على الممر" عام 1973 تبعه أفلام الرصاصة لا تزال في جيبي، شقة في وسط البلد، ملف في الآداب، حكمتك يارب، طائر الليل الحزين، الشيطان يغنى، درب سعادة، كونشرتو، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، أولاد الأصول، اليوم السادس وغيرها.



بعد مشوار امتد أكثر من نصف قرن رحل الفنان صلاح السعدني بعد فترة غياب استمرت سنوات طويلة بسبب المرض ابتعد فيها عن الأضواء والإعلام فى نفس الوقت، وكانت له كلمات يرددها فى حواراته القليلة قبل المرض أنه راض عن مشواره وعطائه الفني وأنه حقق اكثر مما توقع وتمنى، وأنه ليس نادمًا على شيء في حياته أو فنه.



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