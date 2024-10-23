عاوزين تخلوها صفر ليه، تعليق ناري من خالد النبوي على هدم قبة حليم باشا التاريخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:13 صباحاً - هدم قبة حليم باشا، علق النجم خالد النبوي على لقطات هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة السيدة عائشة والتي آثار هدمها غضب وحفيظة الكثيرين لكونها معمارا تاريخيا لا يعوض.

وقال النبوي على صور الهدم بأن مصر عمّرها آلاف السنين.. عاوزين تخلوا عمرها صفر ليه؟؟؟

وعلقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، على هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة السيدة عائشة.

وقالت النائبة: تابعت بكل أسى وقلق ما حدث لقبة حليم باشا التاريخية، وما يتوالى من عمليات هدم للمقابر الأثرية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا التجاهل للقيمة التاريخية والتراثية لهذه المواقع يشكل خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها.

وتابعت النائبة: تراثنا المعماري جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا، وهدم مثل هذه المعالم يشوه الذاكرة الجماعية للمصريين.

وطالبت عضو مجلس النواب، بوقف أعمال الهدم كلها، مع عمل مراجعة شاملة من جميع الجهات المعنية لكل الأعمال لحماية ما تبقى من هذه الثروات الحضارية التي تمثل رابطًا بين ماضينا وحاضرنا.

فى سياق آخر.. تحدث الفنان خالد النبوي عن كواليس إختياره للأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، وهى الفترة التي غلب عليها تقديم رموز تاريخية مثل الإمام الشافعي، والفيلم التاريخي الحربي “أهل الكهف”

الفنان خالد النبوي

وقال خالد النبوي فى تصريح خاص لــ “كلمتك”: أنا مفتون بمصر وحلاوتها وتاريخها المحترم وأدبائها العباقرة، فمصر مليئة بالقصص والحكايات والرؤى والأفكار التى تستحق أن نكد ونتعب حتى نحولها لأعمال فنية وسينمائية على وجه التحديد، وكل هذا التعب والإجهاد لأن الشعب المصرى يستحق أن نقدم له فنا حقيقيا.

وتابع النبوي في تصريحاته: فيلم أهل الكهف نموذج ناجح للبطولة الجماعية، وشخصيا كنت سعيدًا بالتعاون مع محمد ممدوح، وغادة عادل، ومحمد فراج والعملاق رشوان توفيق، وقائمة طويلة من النجوم الذين قدموا أداء ملحميا وممتعا، وأعتقد أننى وزملائى فى هذا العمل بالتحديد لم نكترث أبدًا بمعادلة الإيرادات اليومية، وهمنا وقضيتنا الأولى كانت تقديم فن حقيقى يليق بعظمة مصر دون الاهتمام بالبوكس أوفيس.

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