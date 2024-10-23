خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن، واحتفاء خاص بذكرى الشيخ أحمد أبوالمعاطي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:57 صباحاً - تحتفي إذاعة القرآن الكريم بذكرى وفاة الشيخ أحمد أبوالمعاطى، الذي رحل عن عالمنا عام 2011 عن عمر ناهز 72 عاما، وذلك ضمن خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها اليوم الأربعاء 20 ربيع آخر.

وحفظ أبو المعاطي القرآن الكريم فى سن صغيرة وذاع صيته فى بلدته والبلاد المجاورة حتى بدأ فى إحياء الكثير من الحفلات وهو لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ أحمد أبوالمعاطى وما تيسر من سورة الكهف (بمناسبة ذكراه) 23ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وماتيسر من سورة هود 15 ق.

52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عباس مصطفى عزب وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق.

44: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالحميد الباسوسى وما تيسر من سورة لقمان 30ق.

58: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمدى بحيرى عبدالفتاح وماتيسر من سورة فاطر 30ق.



38: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة النجم 15ق.

أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د/ عبدالوهاب حمودة 5ق الساعة 15:55، ومصحف مجود للشيخ محمود خليل الحصرى من سورة الأنبياء 29ق.

18:21 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبدالعزيز عكاشة وما تيسر من سورة الحجر 30ق.

19:10 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أحمد أبوالمعاطى وما تيسر من سورة النساء ( بمناسبة ذكراه) 20ق

19:38( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وماتيسرمن سورة المؤمنون 30ق

20:13 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ أحمد أبوالمعاطى وما تيسر من سورة النور 15ق

21:30 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ أحمد أبوالمعاطى وما تيسر من سورتى لقمان / السجدة ( بمناسبة ذكراه) 30ق.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وماتيسر من سور القيامة/ الإنسان/ المرسلات 42ق.

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد أبوالمعاطى وماتيسرمن سورة الرحمن ( بمناسبة ذكراه) 44ق

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالشافى النادى وما تيسر من سورة الحجرات 15ق

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالله شلبى وما تيسر من سورة الشورى 15ق

04:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحج 37ق.



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