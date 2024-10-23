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حسام حبيب ينتهي من تسجيل أغنية جديدة، اعرف تفاصيلها - أخبار كلمتك

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حسام حبيب ينتهي من تسجيل أغنية جديدة، اعرف تفاصيلها - أخبار كلمتك

حسام حبيب ينتهي من تسجيل أغنية جديدة، اعرف تفاصيلها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:04 صباحاً - انتهى المطرب حسام حبيب، من تسجيل أغنية جديدة، استعدادًا لطرح عدد من الأغاني خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أغنية حسام حبيب

والأغنية التي انتهي حسام حبيب من تسجيلها من كلمات أدهم معتز ومن ألحان سامر أبو طالب وتوزيع موسيقي إسلام شوقي.

ويستعد المطرب حسام حبيب لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غياب لسنوات من بعد آخر ألبوماته الغنائية “فرق كتير” والذي طرح في عام 2016.

ومن ناحية أخرى كان  الملحن تيام علي قد، كواليس تعاونه مع المطرب حسام حبيب في ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا.

وقال تيام علي في تصريح خاص لكلمتك:" أنه يتعاون مع حسام حبيب في أغنية “إثبتيلي حبك” من ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا وهي من كلمات أدهم معتز ومن ألحانه وتوزيع موسيقي نابلسي  متمنيا أنه تنال إعجاب الجمهور.

وكان المطرب حسام حبيب طرح آخر ألبوماته الغنائية في عام 2016 والذي جاء بعنوان “فرق كتير” وحقق نجاحا كبير وقتها.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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